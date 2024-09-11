Участницу "Холостяка" подозревают в мошенничестве с криптовалютой на сумму более миллиарда гривен

Наталья Масленникова. Фото: lifestyle.24tv.ua

Участница десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Наталья Масленникова является одной из подозреваемых в уголовном преступлении, связанном с криптовалютой. Речь идет о присвоении более миллиарда гривен.

Такую информацию во вторник, 10 сентября, обнародовал Telegram-канал "Джокер".

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Скриншот сообщения Telegram-канала "Джокер"

В чем подозревается участница романтического телепроекта

Подозреваемые в наживании на криптосхеме. Фото: Telegram-канал "Джокер"

"Расследуется возможное уголовное правонарушение, где группа лиц присвоила более миллиарда гривен, заблокировав средства пользователей криптобирж", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемого в мошенничестве на криптобиржах. Фото: Telegram-канал "Джокер"

Кроме Натальи, среди подозреваемых еще пять человек: одна девушка и четверо мужчин. Подробности мошенничества с криптовалютой пока неизвестны.

Что известно о Наталье Масленниковой

Наталья Масленникова. Фото: Telegram-канал "Джокер"

По образованию Наталья Масленникова экономист. В телевизионном проекте "Холостяк" девушка принимала участие в 2020 году. На тот момент ей было 25 лет. За сердце пилота Максима Михайлюка Наталья сражалась на протяжении пяти выпусков. В конце пятого она не получила от холостяка розу и покинула шоу.