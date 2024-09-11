Стихотворение украинского писателя стало слоганом шоу "Холостяк" с Александром Тереном.

Шоу "Холостяк" на СТБ. Фото: скриншот

Продюсеры 13-го сезона шоу "Холостяк" представили промо ролик. Лейтмотивом сезона стало известно стихотворение украинского писателя Сергея Жадана.

Видео было показано на YouTube.

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Стихотворение Сергея Жадана стало лейтмотивом шоу "Холостяк"

Новый сезон "Холостяка" с ветераном войны Александром Тереном представили промо в стиле роуд-муви. Герой по сюжету спешит на свое важнейшее свидание. Он несется по городу на мотоцикле, преодолевает мосты и километры, чтобы встретиться с той, кому готов дарить все розы мира.

"Слоганом нового сезона стали непревзойденные строки поэзии Сергея Жадана "Любовь стоит всего". Это то, что пронизывает до костей. Это очень близко к истории самого Терена. Это вообще обо всех нас и той любви, ради которой ты снова и снова готов проходить все испытания, только бы она с тобой случилась. Эти строчки идеально сюда подходят и мы благодарны автору за них", — написали на странице проекта.

Ветеран войны Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Напомним, участницу реалити-шоу "Холостяк" подозревают в преступлении. Также Александр Терен сменил прическу, которая очень понравилась его поклонницам.