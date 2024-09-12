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Терен показал, как создавали зажигательный проморолик "Холостяка"

12 сентября 2024 20:41
Валерия Соколенко - Редактор
Тайтл: "Холостяк" с Александром Тереном - как создавался проморолик шоу, видео
Новый герой "Холостяка" Александр Терен. Фото: instagram/katyatsarik
Валерия Соколенко - Редактор

Команда шоу "Холостяк" раскрыла секреты создания промо ролика, в котором ветеран и блогер Александр Терен несется по городу на мотоцикле. Он быстро научился новому, чтоб воплотить идею режиссера в реальность. 

Подробности поделились на Instagram странице.

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Терен быстро овладел мотоциклом, чтобы поразить зрителей в промо ролике

Команда шоу о любви "Холостяк" рассказала, как создавали промо ролик. Они провели "жесточайший кастинг", когда выбирали байк для главного героя — ветерана войны Александра Терена. На нем он несется на свидание по городу, чтобы встретиться с любовью всей своей жизни.

"Мы искали соответствующую модель, соответствующий дизайн. Были очень разные варианты: спортивные, ретро, классические и так далее. В конце концов, буквально за день до съемки, мы окончательно утвердили тот мотоцикл, который максимально подходит нашему герою и на котором можно было делать все, что мы запланировали", — рассказывает режиссер-постановщик промо ролика Катя Царик.

Чтобы воплотить замысел режиссера в видео, Терену пришлось научиться ездить на мотоцикле. Это было достаточно сложно, ведь бывший военный ходит на протезах. Впрочем, Александр быстро справился с заданием и еще раз доказал — для него нет ничего невозможного.

"Творческая команда была поражена мастерством Холостяка, ведь он овладел вождением мотоциклом в кратчайшие сроки", - написали на странице.

Александр Терен учился ездить на мотоцикле. Фото: instagram.com/holostyakstb
Александр Терен учился ездить на мотоцикле. Фото: instagram.com/holostyakstb
Застройка шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb
Закулисье шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb
Как снимали шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb
Как снимали шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, мы показывали романтический проморолик 13-го сезона "Холостяк" с Александром Тереном.

Также одну из участниц шоу подозревают в преступлении по продаже криптовалюты.

шоу Холостяк шоу ветераны телевидение украинские звезды Александр "Терен" Будько

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