Коли дивитися "Холостяка" з Олександром Тереном — графік

Став відомий графік показу "Холостяка" на екранах
14 вересня 2024 14:00
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот
Фанати реаліті-шоу "Холостяка" вже не можуть дочекатися прем'єри нового сезону з ветераном та блогером Олександром Тереном. Продюсери розповіли, коли дивитися випуски.
Графік показу виклали в Instagram.
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Коли дивитися "Холостяка" з Олександром Тереном?
Прем'єра нового романтичного реаліті "Холостяк" в ефірі телеканалу СТБ відбудеться вже цієї осені. Проєкт виходитиме щоп'ятниці о 19:00.
Нагадаємо, ми розповідали, як створювали промо до "Холостяка". Також ми розповідали, кого з особливих людей запросив на зйомки Олександр Терен. Раніше учасницю проєкту запідозрили у злочині щодо криптовалюти.
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