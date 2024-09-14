Коли дивитися "Холостяка" з Олександром Тереном — графік

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Фанати реаліті-шоу "Холостяка" вже не можуть дочекатися прем'єри нового сезону з ветераном та блогером Олександром Тереном. Продюсери розповіли, коли дивитися випуски.

Графік показу виклали в Instagram.

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Коли дивитися "Холостяка" з Олександром Тереном?

Прем'єра нового романтичного реаліті "Холостяк" в ефірі телеканалу СТБ відбудеться вже цієї осені. Проєкт виходитиме щоп'ятниці о 19:00.

Нагадаємо, ми розповідали, як створювали промо до "Холостяка". Також ми розповідали, кого з особливих людей запросив на зйомки Олександр Терен. Раніше учасницю проєкту запідозрили у злочині щодо криптовалюти.