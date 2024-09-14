Когда смотреть "Холостяка" с Александром Тереном - график

Стал известен график показа "Холостяка" на экранах
14 сентября 2024 14:00
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот
Фанаты реалити-шоу "Холостяка" уже не могут дождаться премьеры нового сезона с ветераном и блогером Александром Тереном. Продюсеры рассказали, когда смотреть выпуски.
График показа выложили в Instagram.
Читайте также:
Когда смотреть "Холостяка" с Александром Тереном?
Премьера нового романтического реалити "Холостяк" в эфире телеканала СТБ состоится уже этой осенью. Проект будет выходить по пятницам в 19:00.
Напомним, мы рассказывали, как создавали промо в "Холостяк". Также мы рассказывали, кого из особенных людей пригласил Александр Терен на съемки. Ранее участницу проекта заподозрили в преступлении по криптовалюте.
Читайте Новини.LIVE!