Когда смотреть "Холостяка" с Александром Тереном - график

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Фанаты реалити-шоу "Холостяка" уже не могут дождаться премьеры нового сезона с ветераном и блогером Александром Тереном. Продюсеры рассказали, когда смотреть выпуски.

График показа выложили в Instagram.

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Когда смотреть "Холостяка" с Александром Тереном?

Премьера нового романтического реалити "Холостяк" в эфире телеканала СТБ состоится уже этой осенью. Проект будет выходить по пятницам в 19:00.

Напомним, мы рассказывали, как создавали промо в "Холостяк". Также мы рассказывали, кого из особенных людей пригласил Александр Терен на съемки. Ранее участницу проекта заподозрили в преступлении по криптовалюте.