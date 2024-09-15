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Я устал — герой шоу "Холостяк" Терен признался о сложностях во время съемок

15 сентября 2024 20:04
Виталий Ковальчук - Редактор
Александр Терен из шоу "Холостяк" рассказал о сложностях во время съемок
Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Виталий Ковальчук - Редактор

Уже этой осенью в украинский телеэфир выйдет тринадцатый сезон романтического шоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько). Он рассказал, с какими сложностями столкнулся на съемочной площадке.

Соответствующее сториз появилось в Instagram защитника нашей страны.

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Ветеран войны напомнил, что уже скоро завершение съемок телепроекта. Впрочем, Терен столкнулся с нагрузкой, о которой откровенно поделился.

"Честно говоря — я устал достаточно. Но не так физически в целом, как устали мои ноги. На самом деле мне уже сложно немного ходить, обуть протезы, быть так долго в них. Я развиваю их, снимаю, но все же это присутствует", признался Терен.

Александр Терен
Александр Терен записал откровенное видео. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

По словам Александра, он рассказал это не чтобы пожаловаться, а для мотивации, зачем стоит идти вперед.

"Надеюсь совсем скоро я сделаю новые куксоприемники, мне будет комфортно и все вернется на свои места. Однако сейчас немного сложно. Это к тому, что за той красивой картинкой, которую вы можете видеть, скрывается очень много всего", — подытожил Терен.

В 2022 году Александр Будько вступил в ряды добровольческого батальона "Карпатська Січ". Во время боев в Харьковской области на Изюмском направлении получил тяжелое ранение, потерял обе ноги. Активно занимается общественной деятельностью, в частности, выпустил книгу и уникальное YouTube-шоу.

Напомним, ранее мы писали, что Терен показал, как создавали зажигательный проморолик "Холостяка". Также мы рассказывали, как, по словам телеведущего Григория Решетника, Александр Терен ведет себя на съемочной площадке.

шоу Холостяк ветераны телевидение протезирование Александр "Терен" Будько

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