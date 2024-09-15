Александр Терен из шоу "Холостяк" рассказал о сложностях во время съемок

Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Уже этой осенью в украинский телеэфир выйдет тринадцатый сезон романтического шоу "Холостяк". Главным героем стал ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько). Он рассказал, с какими сложностями столкнулся на съемочной площадке.

Соответствующее сториз появилось в Instagram защитника нашей страны.

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Александр Терен откровенно об усталости

Ветеран войны напомнил, что уже скоро завершение съемок телепроекта. Впрочем, Терен столкнулся с нагрузкой, о которой откровенно поделился.

"Честно говоря — я устал достаточно. Но не так физически в целом, как устали мои ноги. На самом деле мне уже сложно немного ходить, обуть протезы, быть так долго в них. Я развиваю их, снимаю, но все же это присутствует", — признался Терен.

Александр Терен записал откровенное видео. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

По словам Александра, он рассказал это не чтобы пожаловаться, а для мотивации, зачем стоит идти вперед.

"Надеюсь совсем скоро я сделаю новые куксоприемники, мне будет комфортно и все вернется на свои места. Однако сейчас немного сложно. Это к тому, что за той красивой картинкой, которую вы можете видеть, скрывается очень много всего", — подытожил Терен.

В 2022 году Александр Будько вступил в ряды добровольческого батальона "Карпатська Січ". Во время боев в Харьковской области на Изюмском направлении получил тяжелое ранение, потерял обе ноги. Активно занимается общественной деятельностью, в частности, выпустил книгу и уникальное YouTube-шоу.

Напомним, ранее мы писали, что Терен показал, как создавали зажигательный проморолик "Холостяка". Также мы рассказывали, как, по словам телеведущего Григория Решетника, Александр Терен ведет себя на съемочной площадке.