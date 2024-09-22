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Не знайшов кохання — фанати "Холостяка" налякані його зізнанням про важкі зйомки

22 вересня 2024 15:00
Валерія Соколенко - Редактор
"Холостяк" Терен натякнув, що не знайшов кохання — деталі
Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Валерія Соколенко - Редактор

Ветеран Олександр Терен нещодавно розповів, що йому важко дались два місяці зйомок в проєкту "Холостяк". Прихильники реаліті почали перейматись, що він не знайшов кохання. У словах захисника віднаходили потаємні сенси та трактували їх по-своєму.

Думки українці залишили в коментарях під дописом в Instagram. 

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Український ветеран та блогер Олександр Терен зізнався, що йому було нелегко на реаліті "Холостяк". Його щирість сприйняли як ознаку суму. Фанати вважають, що він не знайшов "ту саму" дівчину. Однак все одно прагнуть переглянути новий сезон.

  • Про справжніх друзів і хороших людей, то все ясно, а кохання знайшов чи ні?
  • Якщо "завершення етапу ще однієї "пригоди" — то, мабуть, не про кохання. Але вже дуже цікаво.
  • Щось якось трохи сумний текст. Вас цікаво читати, слухати, дивитись, тому з задоволенням почитаю Ваші розповіді про емоції і відчуття на шоу. Хочеться вірити, що ця, як Ви назвали, "пригода" все ж була не дарма. 
  • Це буде єдиний сезон "Холостяка", який буду дивитися. Завжди хотілося, аби на подібних проєктах були справжні чоловіки. Важливо, що в героя цього сезону Україна в серці та душі.
  • Ні слова про якесь кохання, одна втома...
Коментарі під дописом "Холостяка" Олександра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu
Коментарі під дописом "Холостяка" Олександра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Нагадаємо, ми детальніше розповідали про враження Терена після зйомок в "Холостяку". Також ми писали, коли будуть виходити випуски реаліті-шоу.

шоу Холостяк ветерани Кохання телебачення Олександр "Терен" Будько

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