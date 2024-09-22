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Не нашел любовь — фанаты "Холостяка" напуганы его признанием о тяжелых съемках

22 сентября 2024 15:00
Валерия Соколенко - Редактор
"Холостяк" Терен намекнул, что не нашел любви - детали
Общественный деятель, ветеран Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Валерия Соколенко - Редактор

Ветеран Александр Терен недавно рассказал, что ему тяжело дались два месяца съемок в проекте "Холостяк". Фанаты реалити начали беспокоиться, что он не нашел любви. В словах защитника находили потайнные смыслы и трактовали их по-своему.

Свои мысли украинцы оставили в комментариях под постом в Instagram.

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Украинский ветеран и блогер Александр Терен признался, что ему было нелегко на реалити "Холостяк". Его искренность восприняли как признак печали. Фанаты считают, что он не нашел "ту самую" девушку. Однако все равно ждут новый сезон.

  • О настоящих друзьях и хороших людях все ясно, а любовь нашел или нет?
  • Если "завершение этапа еще одного "приключения" — то, пожалуй, не о любви. Но уже очень интересно.
  • Что-то немного грустный текст. Вас интересно читать, слушать, смотреть, поэтому с удовольствием почитаю Ваши рассказы об эмоциях и ощущениях на шоу. Хочется верить, что это, как Вы назвали, "приключение" все же было не зря.
  • Это будет единственный сезон "Холостяка", который буду смотреть. Всегда хотелось, чтобы на подобных проектах были настоящие мужчины. Важно, что у героя этого сезона Украина в сердце и душе.
  • Ни слова о какой-то любви, одна усталость...
Коментарии под постом "Холостяка" Александра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu
Коментарии под постом "Холостяка" Александра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Напомним, мы подробнее рассказывали о впечатлениях Терена после съемок в "Холостяке". Также мы писали, когда будут выходить выпуски реалити-шоу.

шоу Холостяк ветераны Любовь телевидение Александр "Терен" Будько

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