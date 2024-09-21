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Батьки Терена прокоментували його участь у шоу Холостяк

21 вересня 2024 15:26
Віталій Ковальчук - Редактор
Батьки ветерана війни Олександра Терена прокоментували його участь в романтичному шоу Холостяк
Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Віталій Ковальчук - Редактор

Вже незабаром відбудеться прем’єра тринадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк". Головний герой, ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько) детально розповів про власні в враження після двох інтенсивних місяців зйомок проєкту і згадав своїх батьків. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Захисник нашої країни зазначив, що завершився етап ще однієї пригоди в його житті. За словами Терена, його попереджали, що буде непросто під час зйомок. Так воно і вийшло, запевнив Олександр. 

"Виявилося справді непросто. Мої батьки після зйомки в одному епізоді сказали: "Ми тобі не заздримо". Все йшло досить гарно, та з часом накопичувалася втома. Вже на останніх епізодах я просив перепочинку сам, ноги втомлювалися значно швидше. Це як у грі: якщо ви не даєте відновитися персонажу, то він швидше втрачає сили знову", — зізнався Терен.

В кінцевому результаті, запевняє Олександр, глядачі побачать на екранах його усміхнене та сповнене енергії обличчя. Окрім телепроєкту, в Терена ще було багато активностей, на які він намагався встигнути: конференції, виступи, зустрічі, тренування, особисті потреби.

"Я щасливий знайти собі справжніх друзів, які під час зйомок (і поза ними) всіляко допомагали, смішили, годували мене. Це додавало віри та наснаги рухатися далі. Я знав та знаю, що я на правильному шляху, зокрема завдяки вашій підтримці та розумінню (а це те, чого нам всім, напевно, бракує)", — підсумував Олександр.

Творці шоу поки не розкрили дату прем’єри нового сезону шоу "Холостяк". Вона відбудеться вже цієї восени на телеканалі СТБ. Ведучим залишився Григорій Решетнік.

Нагадаємо, раніше ми писали, як створювали запальний проморолик "Холостяка". Також ми розповідали про графік показу "Холостяка" на екранах.

шоу Холостяк шоу телебачення українські зірки Олександр "Терен" Будько

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