Родители ветерана войны Александра Терена прокомментировали его участие в романтическом шоу Холостяк

Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Уже в скором времени состоится премьера тринадцатого сезона романтического шоу "Холостяк". Главный герой, ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько) подробно рассказал про собственные впечатления после двух интенсивных месяцев съемок проекта и упомянул своих родителей.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Александр Терен о съемках шоу "Холостяк"

Защитник нашей страны отметил, что завершился этап еще одного приключения в его жизни. По словам Терена, его предупреждали, что будет непросто во время съемок. Так оно и вышло, заверил Александр.

"Оказалось действительно непросто. Мои родители после съемки в одном эпизоде сказали: "Мы тебе не завидуем". Все шло довольно хорошо, но со временем накапливалась усталость. Уже на последних эпизодах я просил передышки сам, ноги уставали значительно быстрее. Это как в игре: если вы не даете восстановиться персонажу, то он скорее теряет силы снова", — признался Терен.

В конечном итоге, уверяет Александр, зрители увидят на экранах его улыбающееся и полное энергии лицо. Кроме телепроекта, у Терена еще было много активностей, на которые он пытался успеть: конференции, выступления, встречи, тренировки, личные потребности.

"Я счастлив найти себе настоящих друзей, которые во время съемок (и вне) всячески помогали, смешили, кормили меня. Это придавало веры и силы двигаться дальше. Я знал и знаю, что я на правильном пути, в частности благодаря вашей поддержке и пониманию (а это то, чего нам всем, наверное, не хватает)", — подытожил Александр.

Создатели шоу пока не раскрыли дату премьеры нового сезона шоу "Холостяк". Она состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Ведущим остался Григорий Решетник.

Напомним, ранее мы писали, как создавали зажигательный проморолик "Холостяка". Также мы рассказывали о графике показа "Холостяка" на экранах.