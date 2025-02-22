Финансовая грамотность — топ ошибок, которые допускают 90% людей

Как стать финансово грамотным. Инфографика: Новини.LIVE

Ольга Ковальчук эксперт по финансовой грамотности

Финансовая грамотность — это не просто знания о деньгах, но и понимание того, как избегать самых распространенных финансовых ловушек. Многие люди, даже не осознавая, ежедневно делают шаги, которые мешают их финансовой стабильности.

Вот главные из них:

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1. Финансовая неграмотность

Неумение понимать, как работают деньги, отсутствие базовых знаний о депозитах, инвестициях, накоплениях и бюджетировании приводит к тому, что человек постоянно находится в стрессе. Он не знает, куда исчезают его деньги, и не может планировать будущее.

2. Жизнь без финансовой подушки

Финансовая подушка — это не только резерв средств, но и психологическая безопасность. Если нет сбережений, любая неожиданная ситуация (поломка техники, потеря работы, внезапные расходы) становится катастрофой. Человек вынужден занимать деньги или отказываться от необходимого, что только усиливает финансовую нестабильность.

3. Расходы сверх доходов

Жизнь от зарплаты до зарплаты, неумение распределять средства и постоянные расходы "наперед" ведут к тому, что человек оказывается в долговой яме. Он привыкает к мысли: "Я покрою этот минус следующей зарплатой", но с каждым разом ситуация только ухудшается.

4. Кредиты и долги без реального плана погашения

Кредит — это деньги из будущего, которые нужно будет вернуть уже своими собственными доходами. Но часто люди этого не осознают, воспринимая кредитные лимиты и займы как доступные собственные средства. В результате долговая нагрузка только растет, а его возвращение становится дополнительным финансовым и эмоциональным бременем.

5. Игнорирование инвестиций или вложения без знаний

Многие считают, что инвестиции — это дело для богатых. Другие же, наоборот, пытаются быстро заработать, вкладывая деньги в сомнительные финансовые схемы, криптовалюту без знаний или псевдоинвестиционные проекты. В результате — потеря средств и разочарование в самой идее инвестирования.

6. Отсутствие планирования бюджета

Деньги тратятся хаотично, без понимания, сколько идет на постоянные нужды, а сколько — на спонтанные покупки. Человек легко тратит все, что имеет, а когда приходит время оплачивать обязательные расходы (аренду, коммунальные услуги, питание), сталкивается с нехваткой средств.

7. Импульсивные покупки

Маркетинг, скидки, эмоциональные решения — и вот у вас уже новый гаджет, одежда или аксессуар, который, возможно, даже не понадобится. Бюджетирование помогает избегать таких трат, а четкое понимание своих потребностей позволяет покупать только то, что действительно важно.

Финансовая грамотность — это не ограничение, а свобода. Умение управлять своими деньгами, планировать расходы и избегать финансовых ловушек позволяет не только жить без стресса, но и уверенно строить будущее.