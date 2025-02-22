Фінансова грамотність — топ помилок, які допускають 90% людей

Як стати фінансово грамотним. Інфографіка: Новини.LIVE

Ольга Ковальчук експертка з фінансової грамотності

Фінансова грамотність — це не просто знання про гроші, а й розуміння того, як уникати найпоширеніших фінансових пасток. Багато людей, навіть не усвідомлюючи, щодня роблять кроки, які заважають їхній фінансовій стабільності.

Читайте також:

Ось головні з них:

1. Фінансова неграмотність

Невміння розуміти, як працюють гроші, відсутність базових знань про депозити, інвестиції, накопичення та бюджетування призводить до того, що людина постійно перебуває у стресі. Вона не знає, куди зникають її гроші, і не може планувати майбутнє.

2. Життя без фінансової подушки

Фінансова подушка — це не лише резерв коштів, а й психологічна безпека. Якщо немає заощаджень, будь-яка несподівана ситуація (ламання техніки, втрата роботи, раптові витрати) стає катастрофою. Людина змушена позичати гроші або відмовлятися від необхідного, що лише посилює фінансову нестабільність.

3. Витрати понад доходи

Життя від зарплати до зарплати, невміння розподіляти кошти та постійні витрати "наперед" ведуть до того, що людина опиняється у борговій ямі. Вона звикає до думки: "Я покрию цей мінус наступною зарплатою", але з кожним разом ситуація лише погіршується.

4. Кредити та борги без реального плану погашення

Кредит — це гроші з майбутнього, які потрібно буде повернути вже своїми власними доходами. Але часто люди цього не усвідомлюють, сприймаючи кредитні ліміти та позики як доступні власні кошти. У результаті боргове навантаження лише зростає, а його повернення стає додатковим фінансовим та емоційним тягарем.

5. Ігнорування інвестицій або вкладення без знань

Багато хто вважає, що інвестиції — це справа для багатих. Інші ж, навпаки, намагаються швидко заробити, вкладаючи гроші у сумнівні фінансові схеми, криптовалюту без знань або псевдоінвестиційні проєкти. У результаті — втрата коштів і розчарування у самій ідеї інвестування.

6. Відсутність планування бюджету

Гроші витрачаються хаотично, без розуміння, скільки йде на постійні потреби, а скільки — на спонтанні покупки. Людина легко витрачає все, що має, а коли приходить час оплачувати обов’язкові витрати (оренду, комунальні послуги, харчування), стикається з нестачею коштів.

7. Імпульсивні покупки

Маркетинг, знижки, емоційні рішення — і ось у вас уже новий гаджет, одяг або аксесуар, який, можливо, навіть не знадобиться. Бюджетування допомагає уникати таких витрат, а чітке розуміння своїх потреб дозволяє купувати лише те, що дійсно важливо.

Фінансова грамотність — це не обмеження, а свобода. Вміння керувати своїми грошима, планувати витрати та уникати фінансових пасток дозволяє не лише жити без стресу, а й впевнено будувати майбутнє.