Погода в Украине 23 февраля - синоптики прогнозируют сильные морозы

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 23 февраля, ожидается холодная зимняя погода. Температура воздуха местами опустится до -23 °С, теплее всего будет на западе — +5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 23 февраля от Укргидрометцентра

В воскресенье в Украине прогнозируют небольшую облачность, но день пройдет преимущественно без осадков: лишь на востоке местами будет небольшой снег, а на дорогах всей территории ожидается гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью -18...-13 °С, на севере до -23...-21 °С, на западе и в Крыму -13...-8 °С;

днем -6...-1 °С, на западе 0...+5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 февраля от Диденко

А по словам синоптика Наталки Диденко, завтра ночью будет -17...-10 °C, местами до -19 °C, а днем — -7...-1 °C. На западе и юге температура опустится до -12...-7 °C, днем на юге около 0 °C. В то же время теплее всего будет на западе страны — до 0...+5 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Синоптик отметила, что антициклон обусловит преимущественно сухую погоду, но влияние восточного циклона принесет снег в восточные области.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове температура снизится до -11 °С ночью, а уже утром начнет постепенно повышаться. По словам синоптиков, днем потеплеет до -4 °С.

А в столице завтра будет облачная погода, но осадков не прогнозируют.