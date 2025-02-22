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Де в Україні буде найтепліше завтра — синоптики назвали області

22 лютого 2025 21:02
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 23 лютого - синоптики прогнозують сильні морози
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 23 лютого, очікується холодна зимова погода. Температура повітря подекуди опуститься до -23 °С, найтепліше буде на заході — +5 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 23 лютого від Укргідрометцентру

У неділю в Україні прогнозують невелику хмарність, але день пройде переважно без опадів: лише на сході місцями буде невеликий сніг, а на дорогах всієї території очікується ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах:

  • вночі -18...-13 °С, на півночі до -23...-21 °С, на заході та в Криму -13...-8 °С;
  • вдень -6...-1 °С, на заході 0...+5 °С.
Яка погода буде 23 лютого - прогноз
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 лютого від Діденко

А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра вночі буде -17...-10 °C, місцями до -19 °C, а вдень — -7...-1 °C. На заході та півдні температура опуститься до -12...-7 °C, вдень на півдні близько 0 °C. Водночас найтепліше буде на заході країни — до 0...+5 °C.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Синоптик зауважила, що антициклон зумовить переважно суху погоду, але вплив східного циклону принесе сніг до східних областей.

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Скриншот допису Діденко
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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові температура знизиться до -11 °С вночі, а вже вранці почне поступово підвищуватися. За словами синоптиків, вдень потеплішає до -4 °С.

А в столиці завтра буде хмарна погода, але опадів не прогнозують. 

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