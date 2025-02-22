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Хронический стресс — как преодолеть и почему опасно игнорировать

22 февраля 2025 19:53
Андрей Плахонин - Редактор
Как преодолеть хронический стресс и сохранить ментальное здоровье
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Украинцы живут в условиях полномасштабной войны, поэтому их самочувствие может быть напряженным. Люди признаются, что часто испытывают стресс и усталость.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в субботу, 22 февраля.

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В январе прошлого года социологи провели опрос среди 2 423 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты показали негативную динамику, поскольку уровень усталости и стресса продолжает расти.

Известно, что 77% опрошенных признались, что недавно переживали сильный стресс, а 46% — постоянно находятся в состоянии истощения.

Результаты исследования:

  • Стресс и напряжение стали привычным явлением, поскольку 77% респондентов испытывают сильный стресс в последнее время;
  • 46% украинцев постоянно чувствуют усталость, 44% — напряженность, а 30% — страх;
  • 78% украинцев ни разу не обращались к психологу, хотя 40% признают необходимость в такой помощи;
  • 41% украинцев сталкиваются с финансовыми трудностями, а 38% переживают из-за социально-политической ситуации в стране.

Игнорировать стресс не стоит

Хронический стресс — это серьезная угроза для ментального и физического здоровья. Длительное напряжение истощает организм, снижает иммунитет и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожных расстройств.

В условиях полномасштабной войны и экономической нестабильности забота о ментальном здоровье становится жизненно важной для сохранения благополучия и физического здоровья.

Как спасти ментальное здоровье:

  • Признайте проблему;
  • дышите глубже;
  • физическая активность;
  • спите не менее восьми часов;
  • здоровое питание;
  • разговор с близкими — разгрузка для психики;
  • обратитесь к специалисту;
  • планируйте отдых;
  • не требуйте от себя невозможного.

Напомним, ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных болезней обнаружили, что частицы вируса гриппа могут менять свою форму, превращаясь в сферы или удлиненные нити.

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