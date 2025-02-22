Как преодолеть хронический стресс и сохранить ментальное здоровье

Хронический стресс — как преодолеть и почему опасно игнорировать
Украинцы живут в условиях полномасштабной войны, поэтому их самочувствие может быть напряженным. Люди признаются, что часто испытывают стресс и усталость.
Об этом сообщает "РБК-Украина" в субботу, 22 февраля.
Стресс у украинцев
В январе прошлого года социологи провели опрос среди 2 423 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты показали негативную динамику, поскольку уровень усталости и стресса продолжает расти.
Известно, что 77% опрошенных признались, что недавно переживали сильный стресс, а 46% — постоянно находятся в состоянии истощения.
Результаты исследования:
- Стресс и напряжение стали привычным явлением, поскольку 77% респондентов испытывают сильный стресс в последнее время;
- 46% украинцев постоянно чувствуют усталость, 44% — напряженность, а 30% — страх;
- 78% украинцев ни разу не обращались к психологу, хотя 40% признают необходимость в такой помощи;
- 41% украинцев сталкиваются с финансовыми трудностями, а 38% переживают из-за социально-политической ситуации в стране.
Игнорировать стресс не стоит
Хронический стресс — это серьезная угроза для ментального и физического здоровья. Длительное напряжение истощает организм, снижает иммунитет и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожных расстройств.
В условиях полномасштабной войны и экономической нестабильности забота о ментальном здоровье становится жизненно важной для сохранения благополучия и физического здоровья.
Как спасти ментальное здоровье:
- Признайте проблему;
- дышите глубже;
- физическая активность;
- спите не менее восьми часов;
- здоровое питание;
- разговор с близкими — разгрузка для психики;
- обратитесь к специалисту;
- планируйте отдых;
- не требуйте от себя невозможного.
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