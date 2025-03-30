Мобилизация в ТЦК — может ли ТЦК мобилизовать лицо с инвалидностью

Гражданин с инвалидностью. Фото: LexInform

Территориальный центр комплектования не может мобилизовать лицо с инвалидностью, это запрещено законом. Но на воинском учете такой гражданин все равно будет оставаться.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможно ли мобилизовать гражданина с инвалидностью в особый период, во время действия военного положения.

"В соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью не подлежат мобилизации", — отметил юрист Андрей Топчий.

Поэтому территориальный центр комплектования не может выписать мобилизационное распоряжение гражданину, который имеет задокументированную инвалидность.

Остается ли лицо с инвалидностью на воинском учете

Вместе с тем, добавил юрист, ситуация с военным учетом для таких лиц отличается от ситуации с военным учетом.

"Сам факт наличия инвалидности не лишает Вас статуса военнообязанного", — пояснил гражданину Топчий.

Напомним, мы ранее писали о том, как сейчас могут оформлять отсрочку лица с инвалидностью.

Добавим, мы сообщали о том, когда человека с инвалидностью не выпустят за границу.