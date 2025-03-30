Мобилизация в ТЦК — может ли ТЦК мобилизовать лицо с инвалидностью

Мобилизация лица с инвалидностью — имеет ли ТЦК такое право
Территориальный центр комплектования не может мобилизовать лицо с инвалидностью, это запрещено законом. Но на воинском учете такой гражданин все равно будет оставаться.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Можно ли мобилизовать лица с инвалидностью
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, возможно ли мобилизовать гражданина с инвалидностью в особый период, во время действия военного положения.
"В соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью не подлежат мобилизации", — отметил юрист Андрей Топчий.
Поэтому территориальный центр комплектования не может выписать мобилизационное распоряжение гражданину, который имеет задокументированную инвалидность.
Остается ли лицо с инвалидностью на воинском учете
Вместе с тем, добавил юрист, ситуация с военным учетом для таких лиц отличается от ситуации с военным учетом.
"Сам факт наличия инвалидности не лишает Вас статуса военнообязанного", — пояснил гражданину Топчий.
Напомним, мы ранее писали о том, как сейчас могут оформлять отсрочку лица с инвалидностью.
Добавим, мы сообщали о том, когда человека с инвалидностью не выпустят за границу.
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