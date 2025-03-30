Мобілізація в ТЦК — чи може ТЦК мобілізувати особу з інвалідністю

Громадянин з інвалідністю. Фото: LexInform

Територіальний центр комплектування не може мобілізувати особу з інвалідністю, це заборонено законом. Але на військовому обліку такий громадянин все одно залишатиметься.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можливо мобілізувати громадянина з інвалідністю у особливий період, під час дії воєнного стану.

"Відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи з інвалідністю не підлягають мобілізації", — зазначив юрист Андрій Топчій.

Тож територіальний центр комплектування не може виписати мобілізаційне розпорядження громадянину, який має задокументовану інвалідність.

Чи залишається особа з інвалідністю на військовому обліку

Разом з тим, додав юрист, ситуація з військовим обліком для таких осіб відрізняється від ситуації з військовим обліком.

"Сам факт наявності інвалідності не позбавляє Вас статусу військовозобов’язаного", — пояснив громадянину Топчій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як зараз можуть оформлювати відстрочку особи з інвалідністю.

Додамо, ми повідомляли про те, коли особу з інвалідністю не випустять за кордон.