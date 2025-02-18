Скільки треба спати для здорового сну — пояснення фахівців

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Олександра Васильченко Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor

Якість сну прямо впливає на стан нашого здоров'я та самопочуття. Численні наукові дослідження підтверджують: що краще ми спимо, то краще почуваємося.

Якісний сон — фундамент здорового життя. Під час сну відбуваються важливі процеси відновлення: зміцнюється імунітет, регенеруються м'язи, а мозок "перезавантажується", забезпечуючи емоційну стабільність.

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За даними останніх досліджень, оптимальна тривалість сну становить 7–8 годин. І тут важливо знайти баланс: як недосипання, так і надмірний сон можуть зашкодити. Цікаво, що при нестачі сну організм намагається компенсувати брак енергії через їжу — порушується баланс гормонів, які відповідають за відчуття голоду.

Вчені виявили U-подібну залежність між тривалістю сну та здоров'ям. Як замало, так і забагато сну підвищують ризики серцево-судинних захворювань, особливо інсульту та ішемічної хвороби серця.

Парадоксально, але наше сприйняття якості сну впливає на розумові здібності навіть більше, ніж фактична тривалість відпочинку. Люди демонструють кращі результати, коли впевнені, що добре виспались. Особливо вразливими до нестачі сну є підлітки — у них зростає рівень агресії, з'являються симптоми депресії та тривоги. Крім того, дослідження вказують на зв'язок між порушеннями сну та розвитком онкологічних захворювань.

Коли організм не висипається, це призводить до:

ослаблення імунного захисту;

Підвищеної захворюваності;

погіршення пам'яті та концентрації;

набору зайвої ваги;

проблем із серцем;

зниженої стресостійкості;

підвищених онкологічних ризиків.

Важливо розуміти: жодні релаксаційні практики — ні масаж, ні медитація — не замінять повноцінного сну. Це підтверджують численні наукові дослідження. Показовий факт: до 95% онкохворих мають проблеми зі сном, що суттєво впливає на якість їхнього життя та прогноз лікування.

Практичні поради для якісного сну

Для того, аби добре виспатись:

спіть 7–9 годин щоночі;

вимикайте гаджети за годину до сну (або хоча б активуйте нічний режим);

прийміть теплу ванну з магнієвою сіллю або магній у таблетках — це допоможе заспокоїти нервову систему.

Важливо також враховувати фізіологічні, психологічні та екологічні фактори, які впливають на якість сну. Дослідження показують, що харчування, фізична активність та гігієна сну значно впливають на його якість. Використання стимуляторів та електронних пристроїв перед сном може негативно вплинути на патерни сну. Крім того, тривога, депресія та стрес є значними факторами, що призводять до поганої якості сну.

І наостанок: обирайте натуральну постільну білизну та насолоджуйтесь якісним сном. Піклуйтеся про себе з любов'ю.