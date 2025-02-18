Сколько надо спать для здорового сна — объяснение специалистов

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Александра Васильченко Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor

Качество сна напрямую влияет на состояние нашего здоровья и самочувствие. Многочисленные научные исследования подтверждают: чем лучше мы спим, тем лучше себя чувствуем.

Качественный сон — фундамент здоровой жизни. Во время сна происходят важные процессы восстановления: укрепляется иммунитет, регенерируются мышцы, а мозг "перезагружается", обеспечивая эмоциональную стабильность.

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По данным последних исследований, оптимальная продолжительность сна составляет 7-8 часов. И здесь важно найти баланс: как недосыпание, так и чрезмерный сон могут навредить. Интересно, что при недостатке сна организм пытается компенсировать нехватку энергии через еду — нарушается баланс гормонов, которые отвечают за чувство голода.

Ученые обнаружили U-образную зависимость между продолжительностью сна и здоровьем. Как мало, так и много сна повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инсульта и ишемической болезни сердца.

Парадоксально, но наше восприятие качества сна влияет на умственные способности даже больше, чем фактическая продолжительность отдыха. Люди демонстрируют лучшие результаты, когда уверены, что хорошо выспались. Особенно уязвимыми к недостатку сна являются подростки — у них растет уровень агрессии, появляются симптомы депрессии и тревоги. Кроме того, исследования указывают на связь между нарушениями сна и развитием онкологических заболеваний.

Когда организм не высыпается, это приводит к:

ослаблению иммунной защиты;

Повышенной заболеваемости;

ухудшению памяти и концентрации;

набору лишнего веса;

проблемам с сердцем;

пониженной стрессоустойчивости;

повышенных онкологических рисков.

Важно понимать: никакие релаксационные практики — ни массаж, ни медитация — не заменят полноценного сна. Это подтверждают многочисленные научные исследования. Показательный факт: до 95% онкобольных имеют проблемы со сном, что существенно влияет на качество их жизни и прогноз лечения.

Практические советы для качественного сна

Для того, чтобы хорошо выспаться:

спите 7-9 часов каждую ночь;

выключайте гаджеты за час до сна (или хотя бы активируйте ночной режим);

примите теплую ванну с магниевой солью или магний в таблетках — это поможет успокоить нервную систему.

Важно также учитывать физиологические, психологические и экологические факторы, которые влияют на качество сна. Исследования показывают, что питание, физическая активность и гигиена сна значительно влияют на его качество. Использование стимуляторов и электронных устройств перед сном может негативно повлиять на паттерны сна. Кроме того, тревога, депрессия и стресс являются значительными факторами, приводящими к плохому качеству сна.

И напоследок: выбирайте натуральное постельное белье и наслаждайтесь качественным сном. Заботьтесь о себе с любовью.