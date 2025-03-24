Создана клавиатура с 1020 клавишами — каждая соответствует слову, а не букве (видео)

Самодельная клавиатура, в которой клавиши отвечают не за буквы, а за отдельные слова. Фото: скриншот/YouTube

Один из технологических энтузиастов предложил новаторское, но в то же время ироничное решение: клавиатуру, на которой каждая клавиша соответствует целому слову, а не отдельной букве. Устройство насчитывает более тысячи клавиш и охватывает список наиболее употребляемых слов английского языка.

Об этом говорится в видео Attoparsec на YouTube.

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Как устроена клавиатура

Идею автор позаимствовал из концепции "Up-Goer Five" из веб-комикса xkcd, где сложные понятия описывались только самыми распространенными словами. На каждой клавише напечатано отдельное слово, входящее в список примерно из тысячи самых распространенных английских лексем. Чтобы набрать предложение, достаточно последовательно нажимать нужные клавиши со словами.

Процесс создания клавиатуры занял примерно полгода, а главной проблемой стало отсутствие печатной платы необходимого размера. Из-за огромного количества клавиш и потребности в большой поверхности разработчик разделил клавиатуру на пять панелей, которые объединяет матричная схема с 17 рядами и 60 столбцами, а управлять всей системой может один микроконтроллер.

Подавляющее количество из 1020 клавиш отведено под слова, но есть еще около двух десятков служебных клавиш (вроде модификаторов, пробела и т.д.). Создатель также добавил клавиши для изменения формы слова, чтобы быстро образовывать множественное число или, например, прошедшее время глагола.

Клавиатура с 1020 клавишами со словами, вместо букв. Фото: скриншот/YouTube

Самой сложной частью оказалась печать надписей на тысячах кейкапов (колпачков). Автор канала испробовал различные методы — от 3D-печати до переноса краской с помощью термопресса, чтобы каждое слово было четко написано. В конце концов удалось напечатать партию кейкапов с текстом высокого качества, хотя процесс требовал тщательных экспериментов с материалами.

Разработчик подсчитал скорость набора текста на такой клавиатуре, и очевидно, она оказалась чрезвычайно медленной — в среднем чуть более 10 слов в минуту. Для сравнения, на обычной клавиатуре можно печатать до 80 слов в минуту.

Клавиатура скорее является интересным экспериментом, чем рабочим инструментом. Автор иронично называет свое устройство худшей клавиатурой, учитывая ее габариты и удобство набора текста. Хотя клавиатура больше похожа на курьез, она определенно находит свое место в разделе самых нестандартных технических решений современности.

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