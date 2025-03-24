Создана клавиатура с 1020 клавишами — каждая соответствует слову, а не букве (видео)

Энтузиаст создал гигантскую клавиатуру со словами вместо букв
Один из технологических энтузиастов предложил новаторское, но в то же время ироничное решение: клавиатуру, на которой каждая клавиша соответствует целому слову, а не отдельной букве. Устройство насчитывает более тысячи клавиш и охватывает список наиболее употребляемых слов английского языка.
Об этом говорится в видео Attoparsec на YouTube.
Как устроена клавиатура
Идею автор позаимствовал из концепции "Up-Goer Five" из веб-комикса xkcd, где сложные понятия описывались только самыми распространенными словами. На каждой клавише напечатано отдельное слово, входящее в список примерно из тысячи самых распространенных английских лексем. Чтобы набрать предложение, достаточно последовательно нажимать нужные клавиши со словами.
Процесс создания клавиатуры занял примерно полгода, а главной проблемой стало отсутствие печатной платы необходимого размера. Из-за огромного количества клавиш и потребности в большой поверхности разработчик разделил клавиатуру на пять панелей, которые объединяет матричная схема с 17 рядами и 60 столбцами, а управлять всей системой может один микроконтроллер.
Подавляющее количество из 1020 клавиш отведено под слова, но есть еще около двух десятков служебных клавиш (вроде модификаторов, пробела и т.д.). Создатель также добавил клавиши для изменения формы слова, чтобы быстро образовывать множественное число или, например, прошедшее время глагола.
Самой сложной частью оказалась печать надписей на тысячах кейкапов (колпачков). Автор канала испробовал различные методы — от 3D-печати до переноса краской с помощью термопресса, чтобы каждое слово было четко написано. В конце концов удалось напечатать партию кейкапов с текстом высокого качества, хотя процесс требовал тщательных экспериментов с материалами.
Разработчик подсчитал скорость набора текста на такой клавиатуре, и очевидно, она оказалась чрезвычайно медленной — в среднем чуть более 10 слов в минуту. Для сравнения, на обычной клавиатуре можно печатать до 80 слов в минуту.
Клавиатура скорее является интересным экспериментом, чем рабочим инструментом. Автор иронично называет свое устройство худшей клавиатурой, учитывая ее габариты и удобство набора текста. Хотя клавиатура больше похожа на курьез, она определенно находит свое место в разделе самых нестандартных технических решений современности.
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