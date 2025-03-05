На MWC 2025 презентували PetPhone — перший у світі "смартфон" для домашніх улюбленців

Іграшковий кіт з PetPhone на ошийнику. Фото: Gizmochina

На MWC 2025 у Барселоні представили PetPhone від uCloudlink — перший у світі "смартфон" для котів і собак. З його допомогою домашні улюбленці зможуть самостійно телефонувати господареві за допомогою певних жестів і голосових команд.

Про це йдеться на сайті uCloudlink.

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Як працює PetPhone

PetPhone кріпиться на шию кішки або собаки й працює на основі ШІ. Пристрій дає змогу вихованцям самостійно телефонувати господареві, а господареві — контролювати стан здоров'я і рівень активності домашньої тварини на відстані.

Перший "смартфон" PetPhone для домашніх улюбленців. Фото: Android Authority

Для відстеження місця розташування PetPhone використовує одразу кілька технологій — GPS, Wi-Fi та Bluetooth, що забезпечує точність навіть в умовах, де одна з систем може дати збій. Це робить пристрій особливо корисним для власників, які турбуються про безпеку своїх чотирилапих друзів.

"PetPhone — перший у світі смартфон для домашніх тварин, що забезпечує справжню двосторонню взаємодію між домашніми тваринами та їхніми сім'ями. Цей новаторський пристрій перевизначає зв'язок між домашніми тваринами та їхніми власниками", — йдеться у повідомленні uCloudlink.

Інших подробиць про пристрій поки що немає. Також невідомо, чи планується комерційний запуск PetPhone.

Нагадаємо, на MWC 2025 компанія Samsung Display показала концепт трискладаного смартфона Asymmetric Flip. Виробник продемонстрував конструкцію, схожу на Galaxy Z Flip, але з двома лініями згину.

Також ми писали, що компанія Nothing після презентації на MWC 2025 офіційно представила середньобюджетні смартфони Phone (3a) та Phone (3a) Pro. Вони зберегли фірмову світлову панель Glyph, а також отримали нову кнопку Essential Key.