Енергія Сонця на MWC 2025 — Infinix представила технологію зарядки смартфонів від світла

Смартфон Infinix із сонячною панеллю в руках. Фото: The Verge

На виставці MWC 2025 компанія Infinix продемонструвала свої передові розробки у сфері мобільних пристроїв. Однією з головних новинок стала технологія SolarEnergy-Reserving для заряджання смартфона від сонячної енергії.

Про це пише fonearena.

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Ця інновація об'єднує високоефективну перовскітну фотоелектричну систему з ШІ-алгоритмами, завдяки яким смартфон та фірмовий чохол можуть поглинати сонячне світло навіть за слабкого освітлення й накопичувати до 2 Вт енергії. Зібрана енергія передається пристрою через акуратно інтегровані контактні точки та забезпечує додатковий запас живлення.

Для кращого поглинання енергії в різних умовах, як на вулиці, так і в приміщенні, Infinix застосувала технологію "Sunflower" Wireless Charging. Вона автоматично регулює параметри заряджання в радіусі до трьох метрів від джерела світла, оптимізуючи потік енергії залежно від розташування та освітлення.

Основні характеристики SolarEnergy-Reserving Technology такі:

підвищує автономність смартфонів, забезпечуючи додаткову енергію;

стає резервним рішенням за відсутності доступу до електромережі;

має потенціал для подальшого збільшення ефективності та вихідної потужності;

використовує акумуляторну технологію SolidCore із високою стійкістю до нагрівання;

може бути застосована не лише у смартфонах.

За словами компанії, це рішення планують впровадити в наступні моделі смартфонів. SolarEnergy-Reserving Technology очікується в лінійці NOTE 50, офіційна прем'єра якої відбудеться наприкінці березня 2025 року. Ці пристрої матимуть посилені можливості заряджання, додаткові ШІ-функції та преміальний металевий дизайн.

Нагадаємо, нещодавні витоки Google Pixel 9a показали, який дизайн отримає новинка компанії. Бюджетний смартфон має відчутно дешевший вигляд, ніж у моделях попередньої лінійки.

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