Google зекономив на матеріалах Pixel 9a — що показав новий витік

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

Після нещодавніх витоків, включно з коротким відеооглядом, стало зрозуміло, який саме вигляд матиме майбутній Pixel 9a. Головний недолік — зовнішній вигляд новинки є відчутно дешевшим, ніж у попередніх моделей лінійки.

Про це пише 9to5Google.

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Поки що невідомо, коли саме Google офіційно презентує Pixel 9a, проте, згідно з поширеними чутками, компанія знову планує повторити перевірену формулу — узяти основні характеристики флагманів поточного покоління та запропонувати їх за зниженою ціною. Припускається, що смартфон оснастять процесором Tensor G4, оперативною пам’яттю до 8 ГБ, дисплеєм OLED зі 120 Гц, а також основними програмними функціями, які роблять "пікселі" такими популярними.

Аби вкластися в доступнішу ціну, виробник зазвичай економить на окремих компонентах. Наразі, схоже, що саме корпус або рамка будуть виготовлені з менш дорогих матеріалів. Раніше в мережі з'явилося коротке відео з Pixel 9a, яке вже видалили, проте воно досі доступне у дописі Шейна Крейга. На відео видно, що бюджетніша реалізація втілена фактично в усій конструкції телефону.

Зовнішній вигляд задньої кришки Google Pixel 9a. Фото: скриншот

Хоча екран Pixel 9a на відео роздивитися складно, задня панель темної версії Obsidian, за візуальним враженням, помітно дешевша в порівнянні з Pixel 7a чи 8a. У попередніх моделях серії теж були спрощення, але вони не так впадали в око. За словами автора оригінального посту, попри дешевий вигляд, пластикова панель "нагадує Nokia Lumia" і приємна на дотик.

Ймовірно, основні відмінності пов'язані з модулем камери та використанням пластикових елементів, які мають інший вигляд, ніж на попередніх смартфонах "A-серії" Pixel. Камера ніби вбудована в пластикове кільце, а матове покриття поверхні більше нагадує актуальне покоління пристроїв Google.

Нагадаємо, iPhone досі отримають функції, які до цього були доступні лише на Android. Попри це, деякі можливості операційної системи від Google залишаються ексклюзивними.

Також ми писали, що Google впроваджує нову функцію безпеки для Android, яка блокуватиме зміну певних налаштувань під час телефонних дзвінків. Це зроблено для протидії шахраям, які просять змінювати системні налаштування.