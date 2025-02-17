Google обмежить користувачам Android доступ до відеодзвінків — у чому причина

Смартфон з операційною системою Android. Фото: Unsplash

Google працює над новою функцією безпеки для Android, яка блокує зміну певних налаштувань під час телефонних дзвінків. Ці налаштування включають дозволи на встановлення додатків (сайдлоадинг) та надання доступу до функцій доступності. Шахраї часто просять користувачів змінювати ці налаштування під час дзвінків, тому Android планує їх заблокувати.

Про це пише Android Authority.

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Для боротьби з шахраями Google працює над новою функцією безпеки для Android 16, яка блокуватиме можливість змінювати певні чутливі налаштування під час телефонних дзвінків. Це повинно ускладнити шахраям виконання своїх схем і змусити людей двічі подумати, перш ніж встановлювати або активувати шкідливе програмне забезпечення.

Коли шахрай телефонує потенційній жертві, він намагається знайти спосіб змусити її надіслати гроші або особисті дані. Це часто включає введення в оману для установки шкідливих додатків та надання їм доступу до чутливих функцій, таких як доступність. Оскільки середньому користувачеві, ймовірно, невідомо, як здійснювати сайдлоадинг додатків на Android, шахрай залишається на лінії, щоб провести його через цей процес.

Захисна функція Android 16 вступить у гру, коли під час дзвінка буде виявлено спробу змінити налаштування. Це блокуватиме надання дозволу на сайдлоадинг, як виявилося під час дослідження Android 16 Beta 2.

Налаштування для сайдлоадингу, яке дозволяє додаткам встановлювати інші програми, за замовчуванням вимкнено з міркувань безпеки, оскільки багато шкідливих програм розповсюджується поза офіційними магазинами додатків. Воно може бути включене вручну в налаштуваннях у розділі "Додатки" — "Спеціальний доступ" — "Встановлення невідомих додатків".

Хоча ця функція блокує сайдлоадинг під час дзвінків, шахраї можуть інструктувати жертву припинити дзвінок, здійснити сайдлоадинг програми, а потім знову подзвонити. Цей додатковий крок створює перешкоди, які можуть змусити жертву запідозрити щось недобре. Важливо, що діалогове вікно, яке з'являється під час спроби увімкнути сайдлоадинг, попереджає про можливі шахрайства під час дзвінків і радить бути обережним, якщо інструкції дає незнайомець.

Що якщо дозволи для сайдлоадингу вже включено, або ще гірше, якщо шкідливий додаток знаходиться в Google Play Store? Android 16 також блокуватиме надання доступу до деяких чутливих функцій, таких як доступність, під час активного телефонного дзвінка. Доступ до функцій доступності дозволяє додаткам читати екран і виконувати дії від вашого імені — потужне поєднання, яке може дати шкідливому ПЗ повний контроль над пристроєм. Цей додатковий рівень захисту має знизити кількість успішних телефонних шахрайств.

Нові функції безпеки вже доступні в Android 16 Beta 2 і, ймовірно, залишатимуться в публічній версії Android 16, яка вийде пізніше цього року. Вони доповнюють функцію Enhanced Confirmation Mode, введену в Android 15, яка ускладнює доступ до чутливих дозволів для додатків, що використовуються при сайдлоадингу.

Нагадаємо, можна значно покращити продуктивність Android-смартфонів без завантаження додаткових програм. В операційній системі є деякі приховані параметри, які можна активувати в системних налаштуваннях.

Також ми писали, що операційну систему Android цінують за її гнучкість, проте навіть вона має певні обмеження. Наприклад, у деяких додатках є обмеження на можливість робити скриншоти. Знаючи деякі методи, можна обійти ці обмеження.