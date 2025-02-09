Як зробити скриншот на Android, коли додаток не дозволяє цього — інструкція

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Хоча операційна система Android відома своєю гнучкістю, навіть тут є певні обмеження. Наприклад, деякі додатки можуть обмежувати можливість робити скриншоти. Нехай це може здаватися незручністю, однак розробники роблять це з певною метою.

Про те, як обійти ці обмеження, розповідає MakeUseOf.

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Є кілька способів зробити знімок екрана в додатках, що блокують цю функцію. Деякі методи працюють у певних випадках, тоді як інші є більш універсальними.

Використання Google Assistant

Деякі додатки блокують знімки екрана лише тоді, коли ви намагаєтеся зробити їх за допомогою стандартної комбінації кнопок (живлення + зменшення гучності). У таких випадках можна спробувати інші методи, наприклад, Google Assistant.

Для цього потрібно:

відкрити додаток, у якому потрібно зробити знімок екрана;

викликати Google Assistant голосовою командою "Привіт, Google" або утримуванням кнопки "Додому";

сказати або ввести "Зроби знімок екрана".

Google Assistant зробить скриншот, однак у додатках із серйозними обмеженнями (наприклад, у Chrome у режимі "Інкогніто" чи в банківських додатках) результатом може бути чорний екран.

Запис екрана з подальшим витягом знімка

Якщо звичайні способи не працюють, можна скористатися функцією запису екрана, а потім зробити знімок із відео.

Для цього потрібно:

відкрити швидкі налаштування та увімкнути запис екрана (ця функція доступна на більшості сучасних Android-пристроїв);

запустити запис і відкрити додаток, у якому хочете зробити скриншот;

після завершення запису відтворити відео та зупинити його на потрібному кадрі;

використати стандартне поєднання кнопок або інструмент для знімка екрана.

Цей метод може спрацювати, але деякі додатки також блокують запис екрана. Якщо запис містить чорний екран, спробуйте запустити запис ще до відкриття програми.

Використання scrcpy (найефективніший метод)

Якщо всі попередні способи не допомогли, можна скористатися окремою програмою для трансляції екрана смартфона на комп'ютер — scrcpy. Вона дозволяє виводити зображення з Android-пристрою на ПК та керувати ним. Завдяки цьому можна зробити знімок екрана без жодних обмежень.

Щоб встановити цю програму на Windows, потрібно відкрити командний рядок (натисніть Win + R, введіть cmd та відкрийте його).

Виконайте команду для встановлення scrcpy:

winget install Genymobile.scrcpy

Дочекайтеся завершення встановлення. Якщо у вас немає ADB (Android Debug Bridge), програма запропонує встановити його — натисніть Y, щоб підтвердити дію.

Для підключення смартфона потрібно:

увімкнути USB-налагодження:

перейти у Налаштування — Система — Для розробників;

активувати USB-налагодження;

під'єднати телефон до комп'ютера через USB.

У командному рядку ввести:

scrcpy

Після цього на екрані комп'ютера з'явиться зображення вашого смартфона. Тепер можна робити знімки екрана за допомогою клавіші Print Screen або будь-якого інструмента для знімків, наприклад, Lightshot.

Нагадаємо, нова версія Android 15 вийшла ще у 2024 році. Може здатися, що оновлення не масштабне, однак система отримала низку корисних функцій, які покращують користувацький досвід.

Також ми писали, що Android стає все більш прожерливим до ресурсів смартфонів. Найбільше страждає оперативна пам'ять, якої іноді може не вистачати, тому користувачі примусово закривають додатки. Однак такі дії не допоможуть покращити продуктивність пристрою.