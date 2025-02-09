Как сделать скриншот на Android, когда приложение не позволяет этого — инструкция

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Хотя операционная система Android известна своей гибкостью, даже здесь есть определенные ограничения. Например, некоторые приложения могут ограничивать возможность делать скриншоты. Пусть это может казаться неудобством, однако разработчики делают это с определенной целью.

О том, как обойти эти ограничения, рассказывает MakeUseOf.

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Есть несколько способов сделать снимок экрана в приложениях, блокирующих эту функцию. Некоторые методы работают в определенных случаях, тогда как другие являются более универсальными.

Использование Google Assistant

Некоторые приложения блокируют снимки экрана только тогда, когда вы пытаетесь сделать их с помощью стандартной комбинации кнопок (питание + уменьшение громкости). В таких случаях можно попробовать другие методы, например, Google Assistant.

Для этого нужно:

открыть приложение, в котором нужно сделать снимок экрана;

вызвать Google Assistant голосовой командой "Привет, Google" или удерживанием кнопки "Домой";

сказать или ввести "Сделай снимок экрана".

Google Assistant сделает скриншот, однако в приложениях с серьезными ограничениями (например, в Chrome в режиме "Инкогнито" или в банковских приложениях) результатом может быть черный экран.

Запись экрана с последующим извлечением снимка

Если обычные способы не работают, можно воспользоваться функцией записи экрана, а затем сделать снимок с видео.

Для этого нужно:

открыть быстрые настройки и включить запись экрана (эта функция доступна на большинстве современных Android-устройств);

запустить запись и открыть приложение, в котором хотите сделать скриншот;

после завершения записи воспроизвести видео и остановить его на нужном кадре;

использовать стандартное сочетание кнопок или инструмент для снимка экрана.

Этот метод может сработать, но некоторые приложения также блокируют запись экрана. Если запись содержит черный экран, попробуйте запустить запись до открытия приложения.

Использование scrcpy (самый эффективный метод)

Если все предыдущие способы не помогли, можно воспользоваться отдельной программой для трансляции экрана смартфона на компьютер — scrcpy. Она позволяет выводить изображение с Android-устройства на ПК и управлять им. Благодаря этому можно сделать снимок экрана без ограничений.

Чтобы установить эту программу на Windows, нужно открыть командную строку (нажмите Win + R, введите cmd и откройте ее).

Выполните команду для установки scrcpy:

winget install Genymobile.scrcpy

Дождитесь завершения установки. Если у вас нет ADB (Android Debug Bridge), программа предложит установить его — нажмите Y, чтобы подтвердить действие.

Для подключения смартфона нужно:

включить USB-отладку:

перейти в Настройки — Система — Для разработчиков;

активировать USB-отладку;

подключить телефон к компьютеру через USB.

В командной строке ввести:

scrcpy

После этого на экране компьютера появится изображение вашего смартфона. Теперь можно делать снимки экрана с помощью клавиши Print Screen или любого инструмента для снимков, например, Lightshot.

Напомним, новая версия Android 15 вышла еще в 2024 году. Может показаться, что обновление не масштабное, однако система получила ряд полезных функций, которые улучшают пользовательский опыт.

Также мы писали, что Android становится все более прожорливым к ресурсам смартфонов. Больше всего страдает оперативная память, которой иногда может не хватать, поэтому пользователи принудительно закрывают приложения. Однако такие действия не помогут улучшить производительность устройства.