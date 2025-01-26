5 прихованих функцій Android, про які ви могли не знати — як увімкнути

Смартфон з операційною системою Android. Фото: Unsplash

Операційна система Android ціниться серед користувачів за свою гнучкість та можливість налаштувань, які забезпечуються кастомними прошивками, модифікаціями та оболонками. Водночас iOS, хоч і є більш закритою, поступово рухається у напрямку більшої свободи для користувачів.

Про те, як зробити Android-смартфони ще зручнішими, розповідає iTechua.

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Для цих цілей не обов'язково використовувати стороннє програмне забезпечення. Більшість пристроїв на Android мають приховані функції, доступні через меню розробників.

Як увімкнути меню розробників

Щоб розблокувати доступ до меню розробників, необхідно виконати такі кроки:

відкрийте налаштування смартфона та перейдіть у розділ "Про телефон";

знайдіть пункт "Номер складання" та натисніть на нього 7 разів поспіль;

після цього в налаштуваннях з’явиться новий розділ — "Для розробників".

У цьому меню доступні різноманітні функції, які можуть бути корисними у повсякденному використанні.

Використання максимальної частоти оновлення екрана

Якщо смартфон підтримує частоту понад 60 Гц, ви можете увімкнути цю функцію, щоб зафіксувати частоту оновлення, наприклад, на 90 або 120 Гц. Це забезпечить плавнішу роботу екрана, хоча й може трохи зменшити час автономної роботи.

Вибір Bluetooth-кодека

Для покращення якості звуку можна вручну встановити Hi-Res аудіокодек, якщо ваші пристрої його підтримують. Ця функція особливо корисна для аудіофілів.

Показ дотиків

Ця опція дозволяє відображати точки дотику на екрані. Вона стане в пригоді для діагностики сенсора або демонстрації роботи додатків.

Налаштування анімацій

Швидкість анімацій можна змінити, щоб зробити інтерфейс смартфона більш чутливим. Зменшивши значення з 1х до 0,5х, ви пришвидшите роботу пристрою, а збільшення значення дозволить зробити анімації більш плавними.

Мінімальна ширина (DPI)

Цей параметр дає змогу змінювати масштаб інтерфейсу. Наприклад, зменшення розміру елементів дозволить вмістити більше інформації на екрані.

Меню розробників відкриває додаткові можливості для оптимізації роботи вашого Android-пристрою, які доступні без необхідності встановлення стороннього програмного забезпечення чи внесення глибоких змін у систему.

Нагадаємо, навіть сучасні моделі смартфонів можуть почати гальмувати та зависати з часом. Іноді доходить до того, що пристрій не реагує на натискання, тому варто знати, як примусово перезавантажити його.

Також ми писали, що документи поступово переходять у цифровий формат. Наші смартфони дозволяють просканувати їх без необхідності користуватися сканером.