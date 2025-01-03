Як створити цифрові документи на смартфоні — інструкція для Android та iPhone

Жінка знімає журнал на камеру смартфона. Фото: Freepik

У сучасному світі навіть документи поступово відходять від паперових форматів і переходять у цифровий простір. Завдяки можливостям сучасних смартфонів на базі Android та iOS створення цифрових копій документів стало значно простішим.

Про те, як це зробити, розповіло ТСН.

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Як створити цифрові документи на Android

Смартфони з операційною системою Android мають вбудовані функції для сканування документів. Щоб створити цифрову копію, виконайте такі кроки:

Запустіть додаток камери на своєму пристрої.

Перемикайте режими, доки не знайдете опцію "Документи".

Наведіть камеру на документ. Телефон автоматично вирівняє зображення, прибравши зайві поля.

Натисніть кнопку сканування.

Для підписання документів на Android потрібно:

Після сканування відкрити файл у Галереї.

Обрати функцію "Редагувати" для сканованого зображення.

Знайти опцію "Текст" і намалювати свій підпис у потрібному місці.

Натиснути "Зберегти", щоб зберегти зміни.

Як створити цифрові документи на iPhone

На iPhone також підтримується функція сканування документів. Для цього потрібно:

Відкрити додаток "Нотатки".

Створити нову нотатку та натиснути на значок скріпки.

Обрати опцію "Просканувати документи".

Налаштувати рамки для документа, якщо це необхідно.

Зберегти сканований файл.

Щоб зберегти документ окремо, натисніть на "Поділитися" у нотатці й оберіть "Зберегти у Файли".

Процес підписання документів на iPhone включає такі кроки:

Відкрийте потрібний файл у додатку "Файли".

Натисніть на значок редагування (олівець) у нижній частині екрана.

Вставте підпис у відповідному місці.

Збережіть зміни, натиснувши "Готово".

Таким чином, можна легко підписати документи та відразу відправити їх.

Нагадаємо, питання збереження безпеки своїх приватних даних завжди залишається актуальним. Більшість вважає, що для цього ідеально підійдуть кнопкові телефони, які не мають багатьох інструментів для відстеження дій користувача.

Також ми писали, що деякі повідомлення на смартфоні можуть нести загрозу приватним даним користувачів. Шахраї можуть використовувати їх, щоб викрасти гроші.