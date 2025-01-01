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Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

1 січня 2025 07:06
Володимир Мололкін - редактор
Потрібно негайно їх видалити — які повідомлення небезпечно залишати на телефоні
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Щодня на телефон приходить чимало повідомлень, одні з них містять корисну інформацію, а інші становлять певну загрозу для користувача та його приватних даних. Деякі з них шахраї можуть використовувати, щоб викрасти ваші гроші.

Про те, які повідомлення краще одразу видаляти зі смартфона, розповіло ТСН.

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Повідомлення, які містять логіни та паролі

Під час реєстрації нового облікового запису деякі сайти та сервіси можуть надсилати на вказаний при реєстрації номер телефону інформацію з логіном (ім'ям користувача) і паролем. З одного боку, це зручно, але також небезпечно. Якщо шахраї отримають доступ до вашого списку SMS-повідомлень, то зможуть використати ці дані для входу в ваш обліковий запис.

Особисті повідомлення

В кожного з нас є особиста інформація, включаючи фотографії та листування в телефоні, якими б ми не хотіли ділитися з іншими або якось розповсюджувати. Задля власної безпеки такі повідомлення краще також видаляти. У разі, якщо ваш телефон вкрадуть, злодії зможуть отримати доступ до тієї самої інформації та використати її у своїх цілях.  

SMS-повідомлення з підозрілими посиланнями

Фішингові атаки зараз є одним з найпоширеніших методів шахраїв, тому, звісно, дуже важливо не переходити за такими посиланнями. Найкращим рішенням буде просто видалити такі повідомлення одразу після отримання, щоб ви не змогли випадково відкрити їх та натиснути на посилання.

Перехід в акаунти й особисті кабінети

Буває, що сервіси та сайти також можуть надсилати в SMS-повідомленнях багаторазове посилання для входу в обліковий запис. Краще перенести це посилання в якесь інше зручне місце на телефоні, яке можна захистити паролем, а повідомлення видалити. Воно також може стати додатковою можливістю для зловмисників отримати доступ до вашого облікового запису.

SMS-повідомлення від банку

Багато чого залежить від того, який саме це тип повідомлення. Наприклад, банки можуть надсилати секретні коди, які можна не видаляти, оскільки вони одноразові та діють лише кілька хвилин. Також існують інформаційні повідомлення, з якими вже можуть виникнути проблеми.

В таких повідомленнях містяться деякі дані про вашу картку, а саме 4 останні цифри картки та залишок коштів на ній. Краще одразу видаляти такі повідомлення, щоб у разі втрати вашого мобільного пристрою зловмисники не змогли отримати цю інформацію.

Нагадаємо, більшість цифр у характеристиках смартфонів лише маркетингові хитрощі. На деяку інформацію в описі пристрою не потрібно вестися.

Також ми писали, що іноді настають моменти, коли користувачі втомлюються від постійного перегляду новинних стрічок на сайтах зі своїх смартфонів. Для тих, хто не готовий повністю відмовлятися від сучасних пристроїв, на ринку пропонуються кнопкові телефони.

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