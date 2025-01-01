Нужно немедленно удалить их — какие сообщения опасно оставлять на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Каждый день на телефон приходит немало сообщений, одни из них содержат полезную информацию, а другие представляют определенную угрозу для пользователя и его частных данных. Некоторые из них мошенники могут использовать, чтобы украсть ваши деньги.

О том, какие сообщения лучше сразу удалять из смартфона, рассказало ТСН.

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Сообщения, содержащие логины и пароли

При регистрации новой учетной записи некоторые сайты и сервисы могут отправлять на указанный при регистрации номер телефона информацию с логином (имя пользователя) и паролем. С одной стороны, это удобно, но также и опасно. Если мошенники получат доступ к вашему списку SMS-сообщений, то смогут использовать эти данные для входа в вашу учетную запись.

Личные сообщения

У каждого из нас есть личная информация, включая фотографии и переписку в телефоне, которыми мы не хотели бы делиться с другими или как-то распространять. Для безопасности такие сообщения лучше также удалять. В случае, если ваш телефон украдут, воры смогут получить доступ к той же информации и использовать ее в своих целях.

SMS-сообщения с подозрительными ссылками

Фишинговые атаки сейчас являются одним из самых распространенных методов мошенников, поэтому, конечно, очень важно не переходить по таким ссылкам. Лучшим решением будет просто удалить такие сообщения сразу после получения, чтобы вы не смогли случайно открыть их и нажать на ссылку.

Переход в аккаунты и личные кабинеты

Бывает, что сервисы и сайты могут также отправлять в SMS-сообщениях многократную ссылку для входа в аккаунт. Лучше перенести эту ссылку в другое удобное место на телефоне, которое можно защитить паролем, а сообщение удалить. Оно также может стать дополнительной возможностью для злоумышленников получить доступ к вашей учетной записи.

SMS-сообщение от банка

Многое зависит от того, какой именно тип сообщения. Например, банки могут отправлять секретные коды, которые можно не удалять, поскольку они одноразовые и действуют всего несколько минут. Также существуют информационные сообщения, с которыми могут возникнуть проблемы.

В таких сообщениях содержатся некоторые данные о вашей карте, а именно 4 последние цифры карты и остаток средств на ней. Лучше сразу удалять такие сообщения, чтобы в случае потери мобильного устройства злоумышленники не смогли получить эту информацию.

Напомним, большинство цифр в характеристиках смартфонов только маркетинговые уловки. На некоторую информацию в описании устройства не нужно вестись.

Также мы писали, что иногда наступают моменты, когда пользователи устают от постоянного просмотра новостных лент на сайтах со своих смартфонов. Для тех, кто не готов полностью отказываться от современных устройств, на рынке предлагаются кнопочные телефоны.