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Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

25 грудня 2024 09:18
Володимир Мололкін - редактор
Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2025 році — 3 причини покинути Android
Кнопковий телефон в руках. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

З часом може настати момент, коли вам захочеться менше сидіти в смартфоні, але повністю відмовлятися від сучасних технологій ви не готові. На допомогу у таких ситуаціях можуть прийти кнопкові телефони на базі Android.

Сайт Новини.LIVE розповідає, навіщо переходити на кнопковий телефон.

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Кнопкові телефони мають тривалішу автономність

Навіть найбагатший на функції кнопковий телефон не споживатиме таку кількість енергії, як це робить смартфон. Вони не мають величезних дисплеїв з частотою оновлення понад 60 Гц, енергомісткого програмного забезпечення, а довго посидіти в TikTok просто не вистачить терпіння.

Однак, наскільки довго триматиметься подібний пристрій без підзарядки, залежить, звісно, від самої моделі телефона. Оскільки прості програми не споживають багато енергії, то й у невеликому корпусі встановлено відповідну батарею з меншою місткістю, ніж у сучасних смартфонах.

Деякі з них можуть відпрацювати на одному заряді близько тижня, коли інші розряджаються за кілька днів. Попри це, ставити кнопковий телефон на зарядку доведеться набагато рідше, ніж смартфон.

Кнопковий телефон вміститься в будь-яку кишеню

Користувачі могли помітити, що з кожним роком носити нові моделі смартфонів в кишені стає все важче, оскільки вони з трудом туди вміщаються. Через це може виникнути ситуація, коли доведеться підбирати одяг не на свій смак, а щоб кишеня для телефону була достатньо просторою.  

Очевидно, що невеликий кнопковий телефон не створить такої проблеми. Він зручніше лежатиме в руці, ним буде легше керувати, а також з ним можна буде вирушити на пробіжку.  

Кнопкові телефони менше відстежують активність користувача

Сучасні смартфони давно дали зрозуміти, що не можна поруч з ними розмірковувати вголос про майбутні покупки так, щоб потім кожен відкритий додаток не кричав про ваші уподобання в рекламі. Плюсом, оператори зв'язку також завжди бачать ваш пристрій та документують кожну дію абонента на сервері.  

Деякі кнопкові телефони на Android все ж підтримують такі додатки, як WhatsApp та Messenger, які належать META та іншим технологічним корпораціям, тому приватними їх назвати навряд чи вийде.  

Може виникнути думка, що у сфері конфіденційності "тупі" телефони роблять крок назад у порівнянні зі смартфонами, але це не зовсім так. Вони можуть значно менше розповісти про свого користувача, ніж смартфони. Вони не підтримують більшість популярних додатків, які можуть відстежувати поведінку користувача, тому такий пристрій ніколи не знатиме, куди ви ходите, що читаєте, про що говорите та що купуєте.

Нагадаємо, сучасні користувачі все більше прагнуть до простоти та надійності. Зараз на ринок активно повертаються кнопкові телефони з ностальгічним користувацьким досвідом.

Також ми писали, що деякі телефони встигли стати бажаними колекційними предметами. Старі моделі можна продати за солідні гроші, якщо вони збережені в хорошому стані або запаковані.

Android гаджети технології смартфон кнопкові телефони

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