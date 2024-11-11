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Цифрова детоксикація — найкращі кнопкові телефони у 2024 році

11 листопада 2024 12:33
Володимир Мололкін - редактор
Найкращі кнопкові телефони у 2024 році — які характеристики та ціни на моделі Nokia
Кнопковий телефон. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Все більше людей у світі прагне до простоти та надійності, що призвело до повернення популярності функціональних телефонів. HMD Global, яка виробляє Nokia, продовжує задовольняти ринок подібними пристроями. Вони оснащені місткими батареями, важливими підключеннями та ностальгічним користувацьким досвідом.

Про 5 моделей таких телефонів розповідає Gizmochina.

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Nokia 6310

Для тих, хто цінує простоту та надійність, Nokia 6310 (2024) ідеально підходить завдяки класичному міцному дизайну з сучасними функціями.

Цены и характеристики Nokia 6310
Ціни та характеристики Nokia 6310. Фото: ek.ua

Телефон оснащено 2,8-дюймовим QVGA IPS-дисплеєм. Пристрій має змінний акумулятор місткістю 1450 мАг, який без підзарядки може пропрацювати до 27 днів в режимі очікування.

Серед розваг тут є відома гра "Змійка", а також бездротове FM-радіо, яке можна використовувати без гарнітури. Окрім того, телефон має Bluetooth 5.0, 3,5 мм роз'єм для навушників, 0,3-мегапіксельну камеру і порт USB Type-C.

Продається Nokia 6310 у двох кольорах: чорному та зеленому.

Ціни на Nokia 6310 в Україні починаються від 2 277 грн.

Nokia 5310

Модель має ностальгічний дизайн лінійки Xpress Music зі спеціальними музичними кнопками.

Цены и характеристики Nokia 5310
Ціни та характеристики Nokia 5310. Фото: ek.ua

Телефон оснащено 2,8-дюймовим QVGA IPS-дисплеєм та змінним акумулятором місткістю 1450 мАг, який забезпечить до 27 днів роботи в режимі очікування. Для чіткого відтворення звуку пристрій має два фронтальні динаміки.

Безперебійне підключення зовнішніх пристроїв телефон забезпечує наявність Bluetooth 5.0. Серед розваг тут FM-радіо та MP3-плеєр. 

Заряджається телефон від USB Type-C, має 3,5 мм-роз'єм для навушників і 0,3-мегапіксельну камеру зі світлодіодним спалахом. Доступний у чорному, червоному та білому кольорах.

Ціни на Nokia 5310 в Україні починаються від 2 141 грн.

Nokia 230

Nokia 230 має стильний, міцний дизайн із задньою кришкою з піскоструминного алюмінію, яка надає йому вигляд і відчуття преміальності.

Цены и характеристики Nokia 230
Ціни та характеристики Nokia 230. Фото: ek.ua

Телефон оснащено 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм для чіткого перегляду, а його передня та задня камери на 2 Мп мають світлодіодні спалахи, щоб робити хороші фотографії в будь-якому місці.

Пристрій має знімну батарею місткістю 1450 мАг, яка може забезпечити до 27 днів роботи в режимі очікування. Розваги включають FM-радіо, MP3-плеєр і класичні ігри, як-от "Снікер".

Для зручної зарядки телефон оснащено USB Type-C, також тут наявний роз'єм для навушників 3,5 мм і Bluetooth 5.0. Доступний у чорному та білому кольорах.

Ціни на Nokia 230 в Україні починаються від 2 686 грн.

Nokia 110 4G

Nokia 110 4G компактний та має підключення до мережі 4G, що дозволяє здійснювати дзвінки в HD-якості та переглядати вебсторінки через хмарні програми.

Цены и характеристики Nokia 110 4G
Ціни та характеристики Nokia 110 4G. Фото: ek.ua

Він довговічний і зручний у використанні завдяки керамічному покриттю з нано-візерунком. Телефон має змінний акумулятор місткістю 1000 мАг, який дозволяє йому працювати довгі години без необхідності частого заряджання.

Окрім того, пристрій має FM-радіо, MP3-плеєр і популярну гру "Змійка". 

Ціни на Nokia 110 4G в Україні починаються від 3 358 грн.

Nokia 108 4G

Nokia 108 4G є доступним варіантом з основними функціями.

Цены и характеристики Nokia 108 4G
Ціни та характеристики Nokia 108 4G. Фото: ek.ua

Модель має 2,4-дюймовий QVGA-дисплей і акумулятор місткістю 1450 мАг. Телефон має класичні ігри, такі як "Змійка", оснащений FM-радіо та може відтворювати MP3.

Пристрій має підтримку 4G-мереж, 128 МБ оперативної пам’яті та 64 МБ внутрішньої пам’яті.

Новинка в Україні ще очікується, однак у Китаї ціна становить 259 юанів (приблизно 1 500 грн).

Нагадаємо, те, як використовується мобільний телефон, визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.

Також ми писали, що Samsung має намір змінити дизайн свого флагманського смартфона Galaxy S25 Ultra, відмовляючись від вигнутого дисплея, який був характерним для Ultra-моделей останніх років. Ці зміни в дизайні та варіанти кольорів можна побачити за допомогою найновіших візуалізацій Technizo Concept.

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