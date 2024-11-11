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Цифровая детоксикация — лучшие кнопочные телефоны в 2024 году

11 ноября 2024 12:33
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие кнопочные телефоны в 2024 году — какие характеристики и цены на модели Nokia
Кнопочный телефон. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Все больше людей в мире стремится к простоте и надежности, что привело к возвращению популярности функциональных телефонов. HMD Global, производящая Nokia, продолжает удовлетворять рынок подобными устройствами. Они оснащены вместительными батареями, важными подключениями и ностальгическим пользовательским опытом.

О 5 моделях таких телефонов рассказывает Gizmochina.

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Nokia 6310

Для тех, кто ценит простоту и надежность, Nokia 6310 (2024) идеально подходит благодаря классическому прочному дизайну с современными функциями.

Цены и характеристики Nokia 6310
Цены и характеристики Nokia 6310. Фото: ek.ua

Телефон оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем. Устройство имеет сменный аккумулятор емкостью 1450 мАч, который без подзарядки может проработать до 27 дней в режиме ожидания.

Среди развлечений здесь известная игра "Змейка", а также беспроводное FM-радио, которое можно использовать без гарнитуры. Кроме того, телефон имеет Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъем для наушников, 0,3-мегапиксельную камеру и порт USB Type-C.

Продается Nokia 6310 в двух цветах: черном и зеленом.

Цены на Nokia 6310 в Украине начинаются от 2 277 грн.

Nokia 5310

Модель имеет ностальгический дизайн Xpress Music, линейки со специальными музыкальными кнопками.

Цены и характеристики Nokia 5310
Цены и характеристики Nokia 5310. Фото: ek.ua

Телефон оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем и сменным аккумулятором емкостью 1450 мАч, который обеспечит до 27 дней работы в режиме ожидания. Для четкого воспроизведения звука устройство имеет два передних динамика.

Бесперебойное подключение внешних устройств телефона обеспечивает наличие Bluetooth 5.0. Среди развлечений здесь FM-радио и MP3-плеер.

Заряжается телефон от USB Type-C, имеет 3,5 мм-разъем для наушников и 0,3-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. Доступный в черном, красном и белом цветах.

Цены на Nokia 5310 в Украине начинаются от 2 141 грн.

Nokia 230

Nokia 230 имеет стильный, прочный дизайн с задней крышкой из пескоструйного алюминия, которая придает ему вид и ощущение премиальности.

Цены и характеристики Nokia 230
Цены и характеристики Nokia 230. Фото: ek.ua

Телефон оснащен 2,8-дюймовым дисплеем QVGA для четкого просмотра, а его передняя и задняя камеры на 2 Мп имеют светодиодные вспышки, чтобы делать хорошие фотографии в любом месте.

Устройство имеет съемную батарею емкостью 1450 мАч, которая может обеспечить до 27 дней работы в режиме ожидания. Развлечения включают FM-радио, MP3-плеер и классические игры, такие как "Сникер".

Для удобной зарядки телефон оснащен USB Type-C, также имеется разъем для наушников 3,5 мм и Bluetooth 5.0. Доступный в черном и белом цветах.

Цены на Nokia 230 в Украине начинаются от 2 686 грн.

Nokia 110 4G

Nokia 110 4G компактен и имеет подключение к сети 4G, что позволяет совершать звонки в HD-качестве и просматривать веб-страницы через облачные приложения.

Цены и характеристики Nokia 110 4G
Цены и характеристики Nokia 110 4G. Фото: ek.ua

Он долговечен и удобен в использовании благодаря керамическому покрытию с нано-узором. Телефон имеет сменный аккумулятор емкостью 1000 мАч, позволяющий ему работать долгие часы без необходимости частой зарядки.

Кроме того, устройство имеет FM-радио, MP3-плеер и популярную игру "Змейка".

Цены на Nokia 110 4G в Украине начинаются от 3 358 грн.

Nokia 108 4G

Nokia 108 4G является доступным вариантом с основными функциями.

Цены и характеристики Nokia 108 4G
Цены и характеристики Nokia 108 4G. Фото: ek.ua

Модель имеет 2,4-дюймовый QVGA-дисплей и аккумулятор емкостью 1450 мАч. Телефон имеет классические игры, такие как "Змейка", оснащен FM-радио и может воспроизводить MP3.

Устройство имеет поддержку 4G-сетей, 128 МБ оперативной памяти и 64 МБ внутренней памяти.

Новинка в Украине еще ожидается, однако в Китае цена составляет 259 юаней (около 1 500 грн).

Напомним, то, как используется мобильный телефон, определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день нормально. В некоторых случаях аккумулятор может быть заряжен только до 50%.

Также мы писали, что Samsung намерена изменить дизайн своего флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra, отказываясь от изогнутого дисплея, характерного для Ultra-моделей последних лет. Эти изменения в дизайне и цветовые варианты можно увидеть с помощью новейших визуализаций Technizo Concept.

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