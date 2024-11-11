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Зарядка наполовину — у яких випадках це корисно для смартфона

11 листопада 2024 09:51
Володимир Мололкін - редактор
Оптимальний заряд батареї смартфона — скільки відсотків потрібно залишати
Смартфон на зарядці. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Оптимальний рівень заряду батареї мобільного телефону залежить від того, як він використовується. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони до 80-100% є нормальним для щоденного використання. Але в певних ситуаціях акумулятор рекомендується заряджати лише до 50%.

Про це повідомляє Телеграф.

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Цей метод може бути корисним, якщо людина не використовує свій смартфон протягом тривалого часу.

Заряд пристрою на 50% при зберіганні без активного використання зменшує навантаження на акумулятор. Таким чином, термін служби батареї можна збільшити вдвічі.

Але якщо хочете, щоб смартфон працював довго, необхідно повністю витягнути акумулятор, звісно, якщо конструкція пристрою це дозволяє.

Експерти рекомендують використовувати метод заряджання на 80% при щоденному використанні телефону. Таким чином, можна зберегти місткість батареї протягом тривалого часу.

Важливо пам’ятати, що сучасні літій-іонні акумулятори краще переносять короткі цикли підзарядки, ніж повні цикли заряду та розряду до 100%.

Нагадаємо, Android використовуватиме функцію економії заряду акумулятора, подібну до функції в One UI від Samsung. Користувачі смартфонів Pixel отримають оновлення для нової функції батареї з листопада 2024 року. Метою є збільшення терміну служби акумуляторів смартфонів.

Також ми писали, що згідно з даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2024 року iPhone 15 від Apple був найпопулярнішим смартфоном у світі, а iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro відстали від нього. Продажі моделей Pro вперше склали половину всіх продажів iPhone протягом третього кварталу.

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