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Названо найпопулярніші смартфони у 2024 році — список

8 листопада 2024 08:51
Володимир Мололкін - редактор
Найпопулярніші смартфони у 2024 році — рейтинг очолили iPhone та Samsung
Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Згідно з даними Counterpoint Research, iPhone 15 від Apple був найпопулярнішим смартфоном у світі у третьому кварталі 2024 року, а iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro відстали від нього. Протягом третього кварталу продажі моделей Pro вперше склали половину всіх продажів iPhone.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Samsung Galaxy S24 залишається в десятці найпопулярніших третій квартал поспіль. Це перший випадок з 2018 року, коли модель Galaxy S потрапила в рейтинг. Загалом у третій квартал 2024 року найкращі 10 моделей становили 19% усіх проданих смартфонів у світі.

Самые популярные смартфоны в мире за третий квартал 2024 года
Найпопулярніші смартфони у світі за третій квартал 2024 року. Фото: скриншот

Загалом, список виглядає так:

  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 15 Pro;
  • Galaxy A15 4G;
  • Galaxy A15 5G;
  • Galaxy A35 5G;
  • Galaxy A65;
  • iPhone 14;
  • Redmi 13C 4G;
  • Galaxy S24.

У десятці лідерів Apple займає чотири місця, Samsung — п’ять, а Xiaomi — одне. Ця лінійка не зазнала значних змін з попереднього року, що свідчить про те, що споживчі вподобання досить стабільні.

Однією з очевидних тенденцій є зростальний інтерес до смартфонів високого класу, про що свідчить менший розрив між базовою моделлю iPhone і моделлю Pro. Найновіші iPhone стали більш доступними для широкого кола покупців, особливо на ринках, що розвиваються, завдяки маркетингу Apple, а також обмінним угодам.

Samsung Galaxy S24 також досяг хороших результатів завдяки зосередженості на функціях GenAI, які сподобалися користувачам. Завдяки своїй популярності на ринках, серія Galaxy A, відома своєю доступною ціною та тривалою підтримкою програмного забезпечення, зайняла чотири місця в рейтингу.

Порівняно з попередньою моделлю Redmi 12C, Xiaomi Redmi 13C залишився у списку завдяки низькій ціні та кращим характеристикам.

Завдяки високому попиту та новим функціям лінійка iPhone 15 очолила світовий ринок смартфонів у третьому кварталі 2024 року. Крім того, Samsung Galaxy S24 і Galaxy A показали хороші результати, що сприяло репутації бренду та асортименту продукції компанії.

Нагадаємо, за останні кілька років складані смартфони перетворилися на нову категорію преміальних пристроїв. Вони часто пропонують високотехнологічне обладнання з гнучким дисплеєм для кожного окремого формфактора. Від дизайну до гнучкості камери телефони-розкладачки вже перевершують iPhone від Apple.

Також ми писали, що у 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих недорогих смартфонів із хорошими характеристиками. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних справ, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть грати в ігри.

iPhone рейтинг смартфон Xiaomi Samsung

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