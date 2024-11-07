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Кращі за iPhone — чому складані смартфони знову в тренді

7 листопада 2024 11:28
Володимир Мололкін - редактор
Складані смартфони кращі за iPhone — у чому переваги телефонів-розкладачок
Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

За останні кілька років складані смартфони стали новим видом преміальних пристроїв. Вони часто пропонують передове обладнання з гнучким дисплеєм для унікального формфактора. Від унікального дизайну до гнучкості камери, телефони-розкладачки вже перевершують iPhone від Apple.

Про те, чим розкладачки кращі за iPhone, розповіло видання Gizmochina.

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Компактність та зручність

Всі розкладні телефони мають компактний дизайн. Вони надзвичайно легкі та корисні, коли складаються навпіл. Їх також можна зберігати без шкоди для розміру екрана, на відміну від стандартного iPhone, який займає багато місця, особливо в моделях Pro Max або Plus.

Таким чином, складні пристрої забезпечують найкращий досвід для користувачів, які цінують розмір екрана та портативність. Однією з головних переваг телефонів Flip є портативність завдяки їх простому дизайну, який можна носити з собою.

Гнучкість камери

Великою є різниця між задньою та передньою камерами. Розкладні телефони на повну використовують датчики зображення на задній панелі, яка містить ще один дисплей.

Його можна використовувати для багатьох цілей, але однією з важливих є можливість робити селфі. Таким чином, другий дисплей виконує функцію видошукача, а унікальна конструкція дозволяє встановити смартфон без підставки чи штатива. Так, творці контенту можуть просто й зручно розмістити пристрій, щоб записувати відео або фотографувати.

Подвійні дисплеї

Подвоєння кількості дисплеїв на телефонах-розкладачках є унікальною перевагою продажу. Купуючи такий смартфон, можна отримати високий та якісний основний екран, який можна скласти разом із зовнішнім екраном. Він слугує точкою швидкого доступу до основних функцій, які виконуються без потреби відкривати пристрій. Це додає зручності у перевірці повідомлень, відповіді на повідомлення, створенні селфі, керуванні музикою та багатьом іншим, не розгортаючи телефон.

Екосистема Apple надзвичайно популярна, тому компанія робить окремий акцент на продуктивності та оптимізації програмного забезпечення в iPhone. Однак складані смартфони виглядають гідною альтернативною, оскільки мають декілька дисплеїв, компактний дизайн та гнучкі параметри камери.

Водночас, поки iPhone залишається привабливим та безпечним вибором для більшості, телефони-розкладачки зацікавлюють все більше фанатів завдяки впровадженню передових технологій у компактний пристрій.

Нагадаємо, раніше більшість захищених смартфонів виглядали більше як цегла, ніж як технологічний пристрій. На ринку зараз доступні пристрої, які зробили значний крок вперед, оскільки час йде вперед і технічний прогрес продовжується.

Також ми писали, у мережі поширюються чутки про те, що Samsung готується випустити більш доступну версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія, ймовірно, представить нову модель Galaxy Z Flip 6 FE як частину своєї стратегії, щоб розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв.

iPhone характеристики смартфон Apple Samsung

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