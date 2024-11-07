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Лучше, чем iPhone — почему складные смартфоны снова в тренде

7 ноября 2024 11:28
Владимир Мололкин - редактор
Складные смартфоны лучше iPhone — в чем преимущества телефонов-раскладушек
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

За последние несколько лет складывающиеся смартфоны стали новым видом премиальных устройств. Они часто предлагают передовое оборудование с гибким дисплеем для уникального форм-фактора. От уникального дизайна до гибкости камеры, телефоны-раскладушки уже превосходят iPhone от Apple.

О том, чем раскладушки лучше iPhone, рассказало издание Gizmochina.

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Компактность и удобство

Все раскладные телефоны имеют компактный дизайн. Они очень легки и полезны, когда складываются пополам. Их также можно хранить без ущерба для размера экрана, в отличие от стандартного iPhone, занимающего много места, особенно в моделях Pro Max или Plus.

Таким образом, складные устройства обеспечивают лучший опыт для пользователей, которые ценят размер экрана и портативность. Одним из главных преимуществ телефонов Flip является портативность благодаря простому дизайну, который можно носить с собой.

Гибкость камеры

Большая разница между задней и передней камерами. Раскладные телефоны используют датчики изображения на задней панели, на которой у них есть еще один дисплей.

Его можно использовать для многих целей, но одной из важных есть возможность делать селфи. Таким образом второй дисплей выполняет функцию видоискателя, а уникальная конструкция позволяет установить смартфон без подставки или штатива. Так, создатели контента могут просто и удобно разместить устройство, чтобы записывать видео или фотографировать.

Двойные дисплеи

Удвоение количества дисплеев на телефонах-раскладушках является уникальным преимуществом продаж. При покупке такого смартфона можно получить высокий и качественный основной экран, который можно составить вместе с внешним экраном. Он служит точкой быстрого доступа к основным функциям, выполняемым без необходимости открывать устройство. Это добавляет удобства в проверке сообщений, ответах на сообщения, создании селфи, управлении музыкой и многим другим, не разворачивая телефон.

Экосистема Apple очень популярна, поэтому компания делает отдельный акцент на производительности и оптимизации программного обеспечения в iPhone. Однако складывающиеся смартфоны выглядят достойной альтернативной, поскольку имеют несколько дисплеев, компактный дизайн и гибкие параметры камеры.

В то же время, пока iPhone остается привлекательным и безопасным выбором для большинства, телефоны-раскладушки завлекают все больше фанатов благодаря внедрению передовых технологий в компактное устройство.

Напомним, ранее большинство защищенных смартфонов выглядели больше как кирпич, чем технологическое устройство. На рынке сейчас доступны устройства, сделавшие значительный шаг вперед, поскольку время идет вперед, и технический прогресс продолжается.

Также мы писали, в сети распространяются слухи, что Samsung готовится выпустить более доступную версию складного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компания предположительно представит новую модель Galaxy Z Flip 6 FE как часть своей стратегии, чтобы расширить аудиторию своих инновационных устройств.

iPhone характеристики смартфон Apple Samsung

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