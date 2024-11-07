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Найкращі смартфони для геймінгу у 2024 році — яку модель обрати

7 листопада 2024 09:22
Володимир Мололкін - редактор
Найкращі ігрові смартфони у 2024 році — ціни та характеристики
Ігри на смартфоні. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Перш за все, смартфон — це найближчий та надійний союзник. Мобільні ігри вимагають все потужніших процесорів та великої пам'яті. Також зростає кількість гравців, які прагнуть до значно кращих результатів і досягнення максимального ефекту від різноманітних ігор.

Про найкращі ігрові смартфони у 2024 році розповіло видання Tom's Guide.

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Asus ROG Phone 8 Pro

Asus ніколи не ставила під сумнів свої можливості розробки хороших ігрових телефонів.

Цены и характеристики Asus ROG Phone 8 Pro
Ціни та характеристики Asus ROG Phone 8 Pro. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 165 Гц. Працює пристрій під управлінням Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю до 24 Гб.

Місткість акумулятора становить 5500 мАг. У спеціальному тесті смартфон отримав найкращий результат, пропрацювавши 18 годин 48 хвилин.

Ціни на Asus ROG 8 Pro в Україні починаються від 45 208 грн.

iPhone 16 Pro Max

Хоча Apple не зосереджується конкретно на іграх, як деякі інші виробники, вона все ж випустила чудовий телефон для цього.

iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple
Ціни та характеристики iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Смартфон має великий 6,9-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц. Оснащений пристрій потужним чіпом A18 Pro.

На ньому також можна запустити деякі AAA-проєкти, такі як Death Stranding та Assassin's Creed: Mirage з підтримкою трасування променів.

Між раундами та заїздами у перегонах можна оцінити й інші можливості телефона. Справжнім досягненням є фотографія з новою системою керування Camera Control, а також розвиток функцій штучного інтелекту Apple Intelligence.

Місткість акумулятора становить 4685 мАг, а у тестах автономності смартфон досяг показника 17 годин 35 хвилин.

Ціни на iPhone 16 Pro Max в Україні починаються від 54 912 грн.

RedMagic 9 Pro

Для когось назва RedMagic може бути незнайомою, але виробник вже давно зарекомендував себе на ринку ігрових смартфонів.

Цены и характеристики Nubia RedMagic 9 Pro
Ціни та характеристики Nubia RedMagic 9 Pro. Фото: ek.ua

Пристрій оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц.

Працює смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 у парі з оперативною пам'яттю до 16 Гб. Він чудово задовольнить всі основні потреби, а завдяки бічним тригерам і спеціалізованому програмному забезпеченню для ігор можна отримати зовсім інший досвід мобільної гри.

Серед цікавих можливостей можна виділити вбудований RGB-вентилятор, який включається автоматично при відкритті гри або вручну.

Місткість акумулятора становить 6500 мАг і доповнюється швидким зарядним пристроєм на 65 Вт.

Ціни на RedMagic 9 Pro в Україні починаються від 31 990 грн.

Нагадаємо, у 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих недорогих смартфонів із хорошими характеристиками. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних справ, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть грати в ігри.

Також ми писали, що раніше більшість захищених смартфонів були більше схожі на цеглину, ніж на технологічний пристрій. На ринку зараз доступні моделі, які зробили великий крок вперед, оскільки прогрес триває.

 

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