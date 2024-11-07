Найкращі ігрові смартфони у 2024 році — ціни та характеристики

Найкращі смартфони для геймінгу у 2024 році — яку модель обрати
Перш за все, смартфон — це найближчий та надійний союзник. Мобільні ігри вимагають все потужніших процесорів та великої пам'яті. Також зростає кількість гравців, які прагнуть до значно кращих результатів і досягнення максимального ефекту від різноманітних ігор.
Про найкращі ігрові смартфони у 2024 році розповіло видання Tom's Guide.
Які смартфони є найкращими для мобільних ігор у 2024 році
Asus ROG Phone 8 Pro
Asus ніколи не ставила під сумнів свої можливості розробки хороших ігрових телефонів.
Смартфон оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 165 Гц. Працює пристрій під управлінням Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю до 24 Гб.
Місткість акумулятора становить 5500 мАг. У спеціальному тесті смартфон отримав найкращий результат, пропрацювавши 18 годин 48 хвилин.
Ціни на Asus ROG 8 Pro в Україні починаються від 45 208 грн.
iPhone 16 Pro Max
Хоча Apple не зосереджується конкретно на іграх, як деякі інші виробники, вона все ж випустила чудовий телефон для цього.
Смартфон має великий 6,9-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц. Оснащений пристрій потужним чіпом A18 Pro.
На ньому також можна запустити деякі AAA-проєкти, такі як Death Stranding та Assassin's Creed: Mirage з підтримкою трасування променів.
Між раундами та заїздами у перегонах можна оцінити й інші можливості телефона. Справжнім досягненням є фотографія з новою системою керування Camera Control, а також розвиток функцій штучного інтелекту Apple Intelligence.
Місткість акумулятора становить 4685 мАг, а у тестах автономності смартфон досяг показника 17 годин 35 хвилин.
Ціни на iPhone 16 Pro Max в Україні починаються від 54 912 грн.
RedMagic 9 Pro
Для когось назва RedMagic може бути незнайомою, але виробник вже давно зарекомендував себе на ринку ігрових смартфонів.
Пристрій оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц.
Працює смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 у парі з оперативною пам'яттю до 16 Гб. Він чудово задовольнить всі основні потреби, а завдяки бічним тригерам і спеціалізованому програмному забезпеченню для ігор можна отримати зовсім інший досвід мобільної гри.
Серед цікавих можливостей можна виділити вбудований RGB-вентилятор, який включається автоматично при відкритті гри або вручну.
Місткість акумулятора становить 6500 мАг і доповнюється швидким зарядним пристроєм на 65 Вт.
Ціни на RedMagic 9 Pro в Україні починаються від 31 990 грн.
Нагадаємо, у 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих недорогих смартфонів із хорошими характеристиками. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних справ, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть грати в ігри.
Також ми писали, що раніше більшість захищених смартфонів були більше схожі на цеглину, ніж на технологічний пристрій. На ринку зараз доступні моделі, які зробили великий крок вперед, оскільки прогрес триває.
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