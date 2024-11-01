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Найбюджетніший смартфон від Samsung — скільки коштує Galaxy A06

1 листопада 2024 20:05
Володимир Мололкін - редактор
Samsung Galaxy A06 — скільки коштує найбюджетніший смартфон у 2024 році
Найбюджетніший смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

У серпні компанія Samsung офіційно презентувала найбюджетніший смартфон у лінійці Galaxy — Galaxy A06. Він прийшов на заміну Galaxy A05/A05s, але отримав новий дизайн.

Сайт Новини.LIVE розповідає про характеристики та ціни на Samsung Galaxy A06.

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Які характеристики Samsung Galaxy A06

На відміну від своїх попередників, смартфон отримав дизайн "Key Island", схожий на Galaxy A35 і Galaxy A55. На правій стороні корпусу є невеликий виступ, який підіймає кнопки ввімкнення та регулювання гучності. Заокруглені краї "острівця" дозволяють йому не чіплятися за палець і не заважати використанню телефону.

Galaxy A06 зберігає 6,7-дюймовий РК-дисплей, як і його попередник, а частота оновлення екрана смартфона залишилася на рівні 60 Гц.

За продуктивність пристрою відповідає чип Helio G85 від Mediatek. Аналогічний встановлено й у Galaxy A06, де було продемонстровано високу продуктивність. Базова версія смартфона постачається у комплекті з 4 Гб оперативної пам'яті та 64 Гб вбудованої. Трохи дорожча версія містить 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті відповідно.

Система камер не пропонує нічого нового. Вона містить два основні компоненти: основний 50 МП датчик та селфі-камеру на 8 МП. Однак Galaxy A06 може похвалитися доволі місткою батареєю на 5000 мАг, яка може заряджатися від мережі із потужністю 25 Вт. 

Смартфон постачається із коробки з Android 14, але функції Galaxy AI відсутні. Samsung обіцяє забезпечувати підтримку основних оновлень та оновлень безпеки протягом 4 років та 5 років відповідно. 

Скільки коштує Samsung Galaxy A06 в Україні

Глобальна базова версія смартфона з 64 Гб вбудованої пам'яті в Україні продається за ціною від 5 099 грн.

Какие цены на смартфон Samsung Galaxy A06 4/64
Ціни на смартфон Samsung Galaxy A06 у версії 4/64 Гб. Фото: скриншот

За версію 4 Гб/128 Гб просять від 5 499 грн.

Какие цены на смартфон Samsung Galaxy A06 4/128
Ціни на смартфон Samsung Galaxy A06 у версії 4/128 Гб. Фото: скриншот

Доступний Samsung Galaxy A06 у таких кольорах:

  • Gold (золотистий);
  • Black (чорний);
  • Light Blue (голубий).

Щодо флагманських моделей, Samsung випустила Galaxy S24 FE в жовтні, а в січні-лютому 2025 року очікується поява нового Galaxy S25.

Нагадаємо, Samsung Electronics заявила, що планує запропонувати клієнтам єдиний центр, дозволивши швидше виробляти чипи штучного інтелекту. Виробництво чипів пам'яті, фабрики та пакування чипів будуть інтегровані у такі центри.

Також ми розповідали, що за даними Rakuten Viber, найпопулярнішими смартфонами в Україні є моделі від Samsung. Однак користувачі скаржаться на перевантаження пристроїв рекламою, але компанія розповіла, як її відключити.

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