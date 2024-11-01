Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Самый бюджетный смартфон от Samsung — сколько стоит Galaxy A06 arrow

Самый бюджетный смартфон от Samsung — сколько стоит Galaxy A06

1 ноября 2024 20:05
Владимир Мололкин - редактор
Samsung Galaxy A06 — сколько стоит самый бюджетный смартфон в 2024 году
Самый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

В августе компания Samsung официально представила самый бюджетный смартфон в линейке Galaxy — Galaxy A06. Он пришел на смену Galaxy A05/A05s, но получил новый дизайн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает про характеристики и цены на Samsung Galaxy A06.

Читайте также:

Какие характеристики Samsung Galaxy A06

В отличие от своих предшественников, смартфон получил дизайн Key Island, похожий на Galaxy A35 и Galaxy A55. На правой стороне корпуса имеется небольшой выступ, поднимающий кнопки включения и регулировки громкости. Закругленные края островка позволяют ему не цепляться за палец и не мешать использованию телефона.

Galaxy A06 сохраняет 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, как и его предшественник, а частота обновления экрана смартфона осталась на уровне 60 Гц.

За производительность устройства отвечает чип Helio G85 от Mediatek. Аналогичный установлен и в Galaxy A06, где была продемонстрирована высокая производительность. Базовая версия смартфона поставляется в комплекте с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Несколько более дорогая версия содержит 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти соответственно.

Система камер не дает ничего нового. Она содержит два основных компонента: основной 50 МП датчик и селфи-камеру на 8 МП. Однако Galaxy A06 может похвастаться достаточно емкой батареей на 5000 мАч, которая может заряжаться от сети с мощностью 25 Вт.

Смартфон поставляется из коробки с Android 14, но функции Galaxy AI отсутствуют. Samsung обещает поддерживать основные обновления и обновления безопасности в течение 4 лет и 5 лет соответственно.

Сколько стоит Samsung Galaxy A06 в Украине

Глобальная базовая версия смартфона с 64 Гб встроенной памяти продается по цене от 5 099 грн.

Какие цены на смартфон Samsung Galaxy A06 4/64
Цены на смартфон Samsung Galaxy A06 в версии 4/64 Гб. Фото: скриншот

За версию 4 Гб/128 Гб просят от 5 499 грн.

Какие цены на смартфон Samsung Galaxy A06 4/128
Цены на смартфон Samsung Galaxy A06 в версии 4/128 Гб. Фото: скриншот

Доступный Samsung Galaxy A06 в следующих цветах:

  • Gold (золотистый);
  • Black (черный);
  • Light Blue (синий).

Что касается флагманских моделей, Samsung выпустила Galaxy S24 FE в октябре, а в январе-феврале 2025 года ожидается появление нового Galaxy S25.

Напомним, Samsung Electronics заявила, что планирует предложить клиентам единый центр, который позволит быстрее производить чипы искусственного интеллекта. Производство чипов памяти, фабрики и упаковки чипов будут интегрированы в такие центры.

Также мы рассказывали, что, по данным Rakuten Viber, самыми популярными смартфонами в Украине являются модели от Samsung. Однако пользователи жалуются на перегрузку устройств рекламой, но компания рассказала, как ее отключить.

смартфон телефоны гаджеты цены Samsung

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:20 "Киевстар" запускает новые номера с кодом 077 — что известно

01:32 Мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд

00:54 УАФ дисквалифицировала игрока, лишившего Шахтер победы над Динамо

00:46 Полиция показала видео последствий удара РФ по Харькову

00:30 Мобилизация "афганцев" в возрасте 50+ — возможно ли это

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

00:04 Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире

1 ноября 2024

23:59 БпЛА попал по многоэтажке в Сумах, есть раненые — фото

23:53 Военный после лечения не вернулся в ВСУ — как наказал суд

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

23:22 Звезда Челси ушел от жены с детьми к горячей красотке

02:20 "Киевстар" запускает новые номера с кодом 077 — что известно

01:32 Мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд

00:54 УАФ дисквалифицировала игрока, лишившего Шахтер победы над Динамо

00:46 Полиция показала видео последствий удара РФ по Харькову

00:30 Мобилизация "афганцев" в возрасте 50+ — возможно ли это

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

00:04 Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире

1 ноября 2024

23:59 БпЛА попал по многоэтажке в Сумах, есть раненые — фото

23:53 Военный после лечения не вернулся в ВСУ — как наказал суд

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

23:22 Звезда Челси ушел от жены с детьми к горячей красотке

Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали