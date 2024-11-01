Samsung Galaxy A06 — сколько стоит самый бюджетный смартфон в 2024 году

Самый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06. Фото: скриншот/YouTube

В августе компания Samsung официально представила самый бюджетный смартфон в линейке Galaxy — Galaxy A06. Он пришел на смену Galaxy A05/A05s, но получил новый дизайн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает про характеристики и цены на Samsung Galaxy A06.

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Какие характеристики Samsung Galaxy A06

В отличие от своих предшественников, смартфон получил дизайн Key Island, похожий на Galaxy A35 и Galaxy A55. На правой стороне корпуса имеется небольшой выступ, поднимающий кнопки включения и регулировки громкости. Закругленные края островка позволяют ему не цепляться за палец и не мешать использованию телефона.

Galaxy A06 сохраняет 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, как и его предшественник, а частота обновления экрана смартфона осталась на уровне 60 Гц.

За производительность устройства отвечает чип Helio G85 от Mediatek. Аналогичный установлен и в Galaxy A06, где была продемонстрирована высокая производительность. Базовая версия смартфона поставляется в комплекте с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Несколько более дорогая версия содержит 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти соответственно.

Система камер не дает ничего нового. Она содержит два основных компонента: основной 50 МП датчик и селфи-камеру на 8 МП. Однако Galaxy A06 может похвастаться достаточно емкой батареей на 5000 мАч, которая может заряжаться от сети с мощностью 25 Вт.

Смартфон поставляется из коробки с Android 14, но функции Galaxy AI отсутствуют. Samsung обещает поддерживать основные обновления и обновления безопасности в течение 4 лет и 5 лет соответственно.

Сколько стоит Samsung Galaxy A06 в Украине

Глобальная базовая версия смартфона с 64 Гб встроенной памяти продается по цене от 5 099 грн.

Цены на смартфон Samsung Galaxy A06 в версии 4/64 Гб. Фото: скриншот

За версию 4 Гб/128 Гб просят от 5 499 грн.

Цены на смартфон Samsung Galaxy A06 в версии 4/128 Гб. Фото: скриншот

Доступный Samsung Galaxy A06 в следующих цветах:

Gold (золотистый);

Black (черный);

Light Blue (синий).

Что касается флагманских моделей, Samsung выпустила Galaxy S24 FE в октябре, а в январе-феврале 2025 года ожидается появление нового Galaxy S25.

Напомним, Samsung Electronics заявила, что планирует предложить клиентам единый центр, который позволит быстрее производить чипы искусственного интеллекта. Производство чипов памяти, фабрики и упаковки чипов будут интегрированы в такие центры.

Также мы рассказывали, что, по данным Rakuten Viber, самыми популярными смартфонами в Украине являются модели от Samsung. Однако пользователи жалуются на перегрузку устройств рекламой, но компания рассказала, как ее отключить.