Найкращі бюджетні смартфони до 5000 грн — ціни та характеристики

На ринку вистачає доступних смартфонів. Фото: Unsplash

У 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих дешевих смартфонів, які мають хороші характеристики. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних завдань, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть ігор.

Про п'ять смартфонів до 5 000 грн розповіло видання РБК-Україна.

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Які смартфони є найкращими у бюджетному сегменті

Одним з лідерів на ринку бюджетних смартфонів залишається Xiaomi разом з моделлю Redmi 12C.

Бюджетний смартфон Xiaomi 12C. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,71-дюймовим IPS-дисплеєм, а на борту працює процесор MediaTek Helio G85, якого вистачить для більшості додатків та простих ігор.

Пристрій може похвалитися й акумулятором на 5 000 мАг, який забезпечує хорошу автономність, а камера на 50 Мп робить доволі гідні фотографії при гарному освітленні.

Ціни на Xiaomi Redmi 12C в Україні починаються від 4 948 грн.

Realme C33 також можна виділити серед найкращих бюджетних смартфонів.

Бюджетний смартфон Realme C33. Фото: ek.ua

Він оснащений 6,5-дюймовим екраном та працює на базі процесора Unisoc T612. Має смартфон 3 Гб оперативної пам'яті та 32/64 Гб вбудованої на вибір. Виділяється й акумулятором на 5 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Ціни на Realme C33 в Україні починаються від 4 689 грн.

Samsung пропонує багато надійних бюджетних пристроїв серед своїх продуктів. Одним з них є Galaxy A04.

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A04. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,5-дюймовий PLS-дисплей та оснащений процесором MediaTek Helio P35, який здатний виконувати базові потреби користувача.

Тривалий час роботи забезпечує акумулятор місткістю 5 000 мАг, а 13-мегапіксельна камера робить гарні фото вдень. Інтерфейс системи One UI може сподобатися багатьом користувачам, оскільки він простий та зручний у повсякденному використанні.

Ціни на Samsung Galaxy A04 починаються від 3 999 грн.

На українському ринку набирає популярність бренд Infinix, який пропонує цікаві бюджетні рішення, серед них Hot 20i.

Бюджетний смартфон Infinix Hot 20i. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,6-дюймовим IPS-дисплеєм та процесором MediaTek Helio A22. Для повсякденних задач на борту знаходиться 3 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті. Прийнятну якість фотографій забезпечує 13-мегапіксельний основний сенсор, а батарея місткістю 5000 мАг може забезпечити до двох днів роботи без підзарядки.

Ціни на Infinix Hot 20i в Україні починаються від 4 499 грн.

Одним з цікавих варіантів є смартфон Tecno Spark 8C.

Бюджетний смартфон Tecno Spark 8C. Фото: ek.ua

За свої гроші пристрій має хороші характеристики. Його оснащено 6,6-дюймовим дисплеєм, а працює на базі процесора Unisoc T606. На борту знаходиться 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті. Тривалий час роботи забезпечує акумулятор місткістю 5 000 мАг.

Ціни на Tecno Spark 8C в Україні починаються від 4 499 грн.

Нагадаємо, найдешевшим iPhone на ринку є модель SE 3-го покоління за 430 доларів з невеликим екраном та низьким часом автономної роботи. На щастя, серед пристроїв на Android існує величезний вибір бюджетних смартфонів.

Також ми писали, що компанія Samsung у серпні випустила найбюджетніший смартфон у лінійці Galaxy — Galaxy A06. Він отримав новий дизайн і замінив Galaxy A05/A05s.