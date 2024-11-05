Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow 5 найкращих бюджетних смартфонів — який обрати у 2024 році arrow

5 найкращих бюджетних смартфонів — який обрати у 2024 році

5 листопада 2024 19:22
Володимир Мололкін - редактор
Найкращі бюджетні смартфони до 5000 грн — ціни та характеристики
На ринку вистачає доступних смартфонів. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

У 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих дешевих смартфонів, які мають хороші характеристики. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних завдань, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть ігор.

Про п'ять смартфонів до 5 000 грн розповіло видання РБК-Україна.

Читайте також:

Які смартфони є найкращими у бюджетному сегменті

Одним з лідерів на ринку бюджетних смартфонів залишається Xiaomi разом з моделлю Redmi 12C.

Xiaomi Redmi 12C цены и характеристики
Бюджетний смартфон Xiaomi 12C. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,71-дюймовим IPS-дисплеєм, а на борту працює процесор MediaTek Helio G85, якого вистачить для більшості додатків та простих ігор.

Пристрій може похвалитися й акумулятором на 5 000 мАг, який забезпечує хорошу автономність, а камера на 50 Мп робить доволі гідні фотографії при гарному освітленні.

Ціни на Xiaomi Redmi 12C в Україні починаються від 4 948 грн.

Realme C33 також можна виділити серед найкращих бюджетних смартфонів.

Realme C33 цены и характеристики
Бюджетний смартфон Realme C33. Фото: ek.ua

Він оснащений 6,5-дюймовим екраном та працює на базі процесора Unisoc T612. Має смартфон 3 Гб оперативної пам'яті та 32/64 Гб вбудованої на вибір. Виділяється й акумулятором на 5 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Ціни на Realme C33 в Україні починаються від 4 689 грн.

Samsung пропонує багато надійних бюджетних пристроїв серед своїх продуктів. Одним з них є Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04 цены и характеристики
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A04. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,5-дюймовий PLS-дисплей та оснащений процесором MediaTek Helio P35, який здатний виконувати базові потреби користувача.

Тривалий час роботи забезпечує акумулятор місткістю 5 000 мАг, а 13-мегапіксельна камера робить гарні фото вдень. Інтерфейс системи One UI може сподобатися багатьом користувачам, оскільки він простий та зручний у повсякденному використанні.

Ціни на Samsung Galaxy A04 починаються від 3 999 грн.

На українському ринку набирає популярність бренд Infinix, який пропонує цікаві бюджетні рішення, серед них Hot 20i.

Infinix Hot 20i цены и характеристики
Бюджетний смартфон Infinix Hot 20i. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,6-дюймовим IPS-дисплеєм та процесором MediaTek Helio A22. Для повсякденних задач на борту знаходиться 3 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті. Прийнятну якість фотографій забезпечує 13-мегапіксельний основний сенсор, а батарея місткістю 5000 мАг може забезпечити до двох днів роботи без підзарядки.

Ціни на Infinix Hot 20i в Україні починаються від 4 499 грн.

Одним з цікавих варіантів є смартфон Tecno Spark 8C.

Tecno Spark 8C цены и характеристики
Бюджетний смартфон Tecno Spark 8C. Фото: ek.ua

За свої гроші пристрій має хороші характеристики. Його оснащено 6,6-дюймовим дисплеєм, а працює на базі процесора Unisoc T606. На борту знаходиться 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті. Тривалий час роботи забезпечує акумулятор місткістю 5 000 мАг.

Ціни на Tecno Spark 8C в Україні починаються від 4 499 грн.

Нагадаємо, найдешевшим iPhone на ринку є модель SE 3-го покоління за 430 доларів з невеликим екраном та низьким часом автономної роботи. На щастя, серед пристроїв на Android існує величезний вибір бюджетних смартфонів.

Також ми писали, що компанія Samsung у серпні випустила найбюджетніший смартфон у лінійці Galaxy — Galaxy A06. Він отримав новий дизайн і замінив Galaxy A05/A05s.

характеристики смартфон телефони ціни Xiaomi

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

20:19 Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

19:49 Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

19:34 Пільги для дружин УБД — яку підтримку можна отримати в листопаді

Новина з фото

19:22 5 найкращих бюджетних смартфонів — який обрати у 2024 році

19:17 Де офіційно купити дрова з документами і коли це краще робити

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Text

12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі