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5 лучших бюджетных смартфонов — какой выбрать в 2024 году

5 ноября 2024 19:22
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие бюджетные смартфоны до 5000 грн — цены и характеристики
На рынке достаточно доступных смартфонов. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В 2024 году на рынке Украины можно найти много привлекательных дешевых смартфонов, имеющих хорошие характеристики. Эти устройства можно использовать для повседневных задач, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже игр.

О пяти смартфонах до 5 000 грн рассказало издание РБК-Украина.

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Одним из лидеров на рынке бюджетных смартфонов остается Xiaomi вместе с моделью Redmi 12C.

Xiaomi Redmi 12C цены и характеристики
Бюджетный смартфон Xiaomi 12C. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,71-дюймовым IPS-дисплеем, а на борту работает процессор MediaTek Helio G85, которого достаточно для большинства приложений и простых игр.

Устройство может похвастаться и аккумулятором на 5 000 мАч, который обеспечивает хорошую автономность, а камера на 50 Мп делает достаточно достойные фотографии при хорошем освещении.

Цены на Xiaomi Redmi 12C в Украине начинаются от 4 948 грн.

Realme C33 также можно выделить среди самых лучших бюджетных смартфонов.

Realme C33 цены и характеристики
Бюджетный смартфон Realme C33 Фото: ek.ua

Он оборудован 6,5-дюймовым экраном и работает на базе процессора Unisoc T612. Имеет смартфон 3 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб встроенной по выбору. Выделяется и аккумулятором на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Цены на Realme C33 в Украине начинаются от 4 689 грн.

Samsung предлагает множество надежных бюджетных устройств среди своих продуктов. Одним из них является Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04 цены и характеристики
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A04. Фото: ek.ua

Смартфон обладает 6,5-дюймовым PLS-дисплеем и оснащен процессором MediaTek Helio P35, который способен выполнять базовые потребности пользователя.

Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5 000 мАч, а 13-мегапиксельная камера делает хорошие фото днем. Интерфейс системы One UI может понравиться многим пользователям, поскольку он прост и удобен в повседневном использовании.

Цены на Samsung Galaxy A04 начинаются от 3 999 грн.

На украинском рынке набирает популярность бренд Infinix, предлагающий интересные бюджетные решения, в том числе Hot 20i.

Infinix Hot 20i цены и характеристики
Бюджетный смартфон Infinix Hot 20i Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем и процессором MediaTek Helio A22. Для обычных задач на борту находится 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Приемлемое качество фотографий обеспечивает 13-мегапиксельный основной сенсор, а батарея емкостью 5 000 мАч может обеспечить до двух дней работы без подзарядки.

Цены на Infinix Hot 20i в Украине начинаются от 4 499 грн.

Одним из интересных вариантов является смартфон Tecno Spark 8C.

Tecno Spark 8C цены и характеристики
Бюджетный телефон Tecno Spark 8C. Фото: ek.ua

За свои деньги у устройства имеются хорошие характеристики. Он оснащен 6,6-дюймовым дисплеем, а работает на базе процессора Unisoc T606. На борту находится 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5 000 мАч.

Цены на Tecno Spark 8C в Украине начинаются от 4 499 грн.

Напомним, самым дешевым iPhone на рынке является модель SE 3-го поколения за 430 долларов с небольшим экраном и низким временем автономной работы. К счастью, среди устройств на Android существует огромный выбор бюджетных смартфонов.

Также мы писали, что компания Samsung в августе выпустила самый бюджетный смартфон в линейке Galaxy — Galaxy A06. Он получил новый дизайн и заменил Galaxy A05/A05s.

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