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Лучшие смартфоны для гейминга в 2024 году — какую модель выбрать

7 ноября 2024 09:22
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие игровые смартфоны в 2024 году — цены и характеристики
Игры на смартфоне. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Прежде всего, смартфон — это ближайший и надежный союзник. Мобильные игры требуют все более мощных процессоров и большей памяти. Также растет количество игроков, стремящихся к значительно лучшим результатам и достижению максимального эффекта от различных игр.

О лучших игровых смартфонах в 2024 году рассказало издание Tom's Guide.

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Asus ROG Phone 8 Pro

Asus никогда не подвергала сомнению свои возможности разработки хороших игровых телефонов.

Цены и характеристики Asus ROG Phone 8 Pro
Цены и характеристики Asus ROG Phone 8 Pro. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Работает устройство под управлением Snapdragon 8 Gen 3, в сочетании с оперативной памятью до 24 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. В специальном тесте смартфон получил лучший результат, проработав 18 часов 48 минут.

Цены на Asus ROG 8 Pro в Украине начинаются от 45 208 грн.

iPhone 16 Pro Max

Хотя Apple не сосредотачивается именно на играх, как некоторые другие производители, она все же выпустила отличный телефон для этого.

iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple
Цены и характеристики iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Смартфон имеет большой 6,9-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Оснащено устройство мощным чипом A18 Pro.

На нем можно запустить некоторые AAA-проекты, такие, как Death Stranding и Assassin's Creed: Mirage с поддержкой трассировки лучей.

Между раундами и заездами в гонках можно оценить и другие возможности телефона. Настоящим достижением является фотография с новой системой управления Camera Control, а также развитие функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Емкость аккумулятора составляет 4685 мАч, а в тестах автономности смартфон достиг показателя 17 часов 35 минут.

Цены на iPhone 16 Pro Max в Украине начинаются от 54 912 грн.

RedMagic 9 Pro

Для кого-то название RedMagic может быть незнакомым, но производитель уже давно зарекомендовал себя на рынке игровых смартфонов.

Цены и характеристики Nubia RedMagic 9 Pro
Цены и характеристики Nubia RedMagic 9 Pro. Фото: ek.ua

Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 в паре с оперативной памятью до 16 Гб. Он отлично удовлетворит все основные потребности, а благодаря боковым триггерам и специализированному программному обеспечению для игр можно получить совсем другой опыт мобильной игры.

Среди интересных возможностей можно выделить встроенный RGB-вентилятор, включаемый автоматически при открытии игры или вручную.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч и дополняется быстрым зарядным устройством на 65 Вт.

Цены на RedMagic 9 Pro в Украине начинаются от 31 990 грн.

Напомним, в 2024 году на рынке Украины можно обнаружить много привлекательных недорогих смартфонов с хорошими характеристиками. Эти устройства можно использовать для повседневных дел, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже играть в игры.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны модели, сделавшие большой шаг вперед, поскольку прогресс продолжается.

 

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