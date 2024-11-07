Лучшие игровые смартфоны в 2024 году — цены и характеристики

Игры на смартфоне. Фото: Unsplash

Прежде всего, смартфон — это ближайший и надежный союзник. Мобильные игры требуют все более мощных процессоров и большей памяти. Также растет количество игроков, стремящихся к значительно лучшим результатам и достижению максимального эффекта от различных игр.

О лучших игровых смартфонах в 2024 году рассказало издание Tom's Guide.

Читайте также:

Какие смартфоны являются лучшими для мобильных игр в 2024 году

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus никогда не подвергала сомнению свои возможности разработки хороших игровых телефонов.

Цены и характеристики Asus ROG Phone 8 Pro. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Работает устройство под управлением Snapdragon 8 Gen 3, в сочетании с оперативной памятью до 24 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. В специальном тесте смартфон получил лучший результат, проработав 18 часов 48 минут.

Цены на Asus ROG 8 Pro в Украине начинаются от 45 208 грн.

iPhone 16 Pro Max

Хотя Apple не сосредотачивается именно на играх, как некоторые другие производители, она все же выпустила отличный телефон для этого.

Цены и характеристики iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Смартфон имеет большой 6,9-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Оснащено устройство мощным чипом A18 Pro.

На нем можно запустить некоторые AAA-проекты, такие, как Death Stranding и Assassin's Creed: Mirage с поддержкой трассировки лучей.

Между раундами и заездами в гонках можно оценить и другие возможности телефона. Настоящим достижением является фотография с новой системой управления Camera Control, а также развитие функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Емкость аккумулятора составляет 4685 мАч, а в тестах автономности смартфон достиг показателя 17 часов 35 минут.

Цены на iPhone 16 Pro Max в Украине начинаются от 54 912 грн.

RedMagic 9 Pro

Для кого-то название RedMagic может быть незнакомым, но производитель уже давно зарекомендовал себя на рынке игровых смартфонов.

Цены и характеристики Nubia RedMagic 9 Pro. Фото: ek.ua

Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 в паре с оперативной памятью до 16 Гб. Он отлично удовлетворит все основные потребности, а благодаря боковым триггерам и специализированному программному обеспечению для игр можно получить совсем другой опыт мобильной игры.

Среди интересных возможностей можно выделить встроенный RGB-вентилятор, включаемый автоматически при открытии игры или вручную.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч и дополняется быстрым зарядным устройством на 65 Вт.

Цены на RedMagic 9 Pro в Украине начинаются от 31 990 грн.

Напомним, в 2024 году на рынке Украины можно обнаружить много привлекательных недорогих смартфонов с хорошими характеристиками. Эти устройства можно использовать для повседневных дел, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже играть в игры.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны модели, сделавшие большой шаг вперед, поскольку прогресс продолжается.