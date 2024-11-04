Samsung випустить бюджетний Galaxy Z Flip 6 FE — що відомо про новий складаний смартфон

Новий складаний смартфон від Samsung може стати дешевшим за попередників. Фото: Unsplash

Мережею поширюється інформація, що Samsung планує випустити менш дорогу версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія планує розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв, представивши нову модель Galaxy Z Flip 6 FE, яка, ймовірно, є частиною її стратегії.

Про це повідомляє видання Android Police.

Читайте також:

Що відомо про бюджетний Samsung Galaxy Z Flip 6 FE

Блогер повідомив, що Galaxy Z Flip 6 FE може з’явитися в наступному році. Попри те, що поки що мало інформації, є натяки, що пристрій буде представлено одночасно з новим поколінням складаних смартфонів Samsung і Galaxy S25 Slim, які очікуються у квітні.

Окрім того, як повідомив користувач Twitter під ніком Jukanlosreve, один із керівників Samsung заявив на внутрішній нараді компанії, що компанія прагне зменшити перешкоди у доступі клієнтів до ринку складаних пристроїв.

Є ймовірним, що Samsung знизить вартість Galaxy Z Flip 6 FE, встановивши процесор Snapdragon 8 Gen 3, замість дорожчого Snapdragon 8 Elite.

З коробки новинка може працювати на базі Android 16, вихід якого очікується протягом квітня-червня 2025 року. Також гаджет може отримати систему камер, яка є подібною до Galaxy Z Flip 6.

Samsung може зайняти своє місце на ринку доступних складаних смартфонів, якщо випустить бюджетну "розкладачку". Так може виникнути потенціал значного розширення ринку для залучення нових клієнтів до технологій складаних пристроїв.

Нагадаємо, у серпні компанія Samsung офіційно представила Galaxy A06 — найдоступніший смартфон із лінійки Galaxy. Він був розроблений як заміна Galaxy A05/A05s, але отримав новий дизайн.

Також ми писали, що компанія Samsung Electronics оголосила про намір створити єдиний центр для своїх клієнтів, що дозволить швидше виробляти чипи штучного інтелекту. В такі центри буде інтегровано виробництво чипів пам’яті, виробничі цехи та пакування чипів.