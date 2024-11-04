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Нова VR-гарнітура Samsung у 2025 — чи побореться з Apple і Meta

4 листопада 2024 15:21
Володимир Мололкін - редактор
Нова XR-гарнітура від Samsung у 2025 році — характеристики та коли представлять
Samsung повернеться на ринок віртуальної реальності. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Після успіху своєї гарнітури Gear VR на ринку віртуальної реальності компанія Samsung готується до значного повернення в простір розширеної реальності (XR) або змішаної реальності (MR).

Про це пише видання Gizmochina.

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Коли планується випуск нової XR-гарнітури від Samsung

Згідно з фінансовим звітом Samsung за третій квартал, новий пристрій XR, ймовірно, буде представлений у 2025 році. Він підтвердить відновлену відданість Samsung технології XR і створить нові можливості для мережі Samsung.

Ця стратегічна зміна відбулася в той самий момент, коли Google Play Store представив категорію, спеціально створену для додатків XR, що вказувало на ширший поштовх до масового впровадження технології.

Що відомо про характеристики XR-гарнітури від Samsung

Для розробки нового пристрою передбачається співпраця з Google і Qualcomm. Samsung оголосила про свої плани співпраці на початку цього року під час презентації серії Galaxy S24.

За чутками, пристрій XR працюватиме на чипі Snapdragon XR2+ Gen 2. Нещодавно він був помічений в Geekbench, продемонструвавши потужність 6 ядер та 16 Гб оперативної пам’яті, що робить його ідеальним вибором для програм VR.

Також очікується, що пристрій працюватиме під управлінням Android 14 і матиме вдосконалені датчики для екологічної обізнаності та потенційного відстеження стану здоров’я, а також мікро-OLED-дисплей із високою щільністю пікселів і підвищеною яскравістю для більшого занурення. Він також може мати функцію, схожу на режим Persona, який є в Apple Vision Pro.

Зіткнувшись із конкуренцією з боку Apple і Meta з такими продуктами, як Apple Vision Pro та Meta Quest, Samsung, ймовірно, представить свій пристрій XR разом із серією Galaxy S25 на заході Galaxy Unpacked, який відбудеться на початку 2025 року. У цей момент Samsung матиме можливість продемонструвати інтегровану екосистему Galaxy, представивши пристрій XR як ідеальне доповнення для тих, хто користується Galaxy.

За чутками, Samsung також може відмовитися від бренду "Galaxy" для майбутньої лінійки S25, перейменувавши її на Samsung S25. Модель S25 FE також може бути включена в модельний ряд як бюджетний, потенційно "тонкий" пристрій.

Нагадаємо, компанія Samsung Electronics оголосила про намір створити єдиний центр для своїх клієнтів, що дозволить швидше виробляти чипи штучного інтелекту. В такий центр буде інтегровано виробництво чипів пам’яті, виробничі цехи та пакування чипів.

Також ми писали, що функції смартфонів вартістю до 6000 грн в Україні не обов’язково включають дзвінки та месенджери. Дешеві моделі, особливо від відомих брендів, можуть дати більше. Одним з них є Samsung Galaxy A05s.

характеристики Google віртуальна реальність гаджети Samsung

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