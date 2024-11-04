Новая XR-гарнитура от Samsung в 2025 году – характеристики и когда представят

Samsung вернется на рынок виртуальной реальности Фото: Unsplash

После успеха своей гарнитуры Gear VR на рынке виртуальной реальности, компания Samsung готовится к значительному возвращению в пространство расширенной реальности (XR) или смешанной реальности (MR).

Об этом пишет издание Gizmochina.

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Когда планируется выпуск новой XR-гарнитуры от Samsung

Согласно финансовому отчету Samsung за третий квартал, новое устройство XR, вероятно, будет представлено в 2025 году. Он подтвердит обновленную преданность Samsung технологии XR и создаст новые возможности для сети Samsung.

Это стратегическое изменение произошло в тот момент, когда Google Play Store представил категорию, специально созданную для приложений XR, что указывало на более широкий толчок к массовому внедрению технологии.

Что известно о характеристиках XR-гарнитуры от Samsung

Для разработки нового устройства предполагается сотрудничество с Google и Qualcomm. Samsung объявила о своих планах сотрудничества в начале этого года во время презентации серии Galaxy S24.

По слухам, XR будет работать на чипе Snapdragon XR2+ Gen 2. Недавно он был замечен в Geekbench, продемонстрировав мощность 6 ядер и 16 Гб оперативной памяти, что делает его идеальным выбором для программ VR.

Также ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 14 и будет иметь усовершенствованные датчики для экологической осведомленности и потенциального отслеживания здоровья, а также микро-OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей и повышенной яркостью для большего погружения. Он также может иметь функцию, схожую с режимом Persona, который есть в Apple Vision Pro.

Столкнувшись с конкуренцией со стороны Apple и Meta с такими продуктами как Apple Vision Pro и Meta Quest, Samsung, вероятно, представит свое устройство XR вместе с серией Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится в начале 2025 года. В этот момент Samsung сможет продемонстрировать интегрированную экосистему Galaxy, представив устройство XR как идеальное дополнение для тех, кто пользуется Galaxy.

По слухам, Samsung также может отказаться от бренда Galaxy для будущей линейки S25, переименовав ее в Samsung S25. Модель S25 FE также может быть включена в модельный ряд как бюджетное, потенциально "тонкое" устройство.

Напомним, компания Samsung Electronics объявила о намерении создать единый центр для своих клиентов, что позволит быстрее производить чипы искусственного интеллекта. В такой центр будет интегрировано производство чипов памяти, производственные цеха и упаковка чипов.

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