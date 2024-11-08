Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список arrow

Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список

8 ноября 2024 08:51
Владимир Мололкин - редактор
Самые популярные смартфоны в 2024 году — рейтинг возглавили iPhone и Samsung
Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Согласно данным Counterpoint Research, iPhone 15 от Apple являлся самым популярным смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. В течение третьего квартала продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также:

Какие смартфоны самые популярные в мире

Samsung Galaxy S24 остается в десятке самых популярных третий квартал подряд. Это первый случай с 2018 года, когда модель Galaxy S попала в рейтинг. В третьем квартале 2024 года лучшие 10 моделей составляли 19% всех проданных смартфонов в мире.

Самые популярные смартфоны в мире за третий квартал 2024 года
Самые популярные смартфоны в мире за третий квартал 2024 года. Фото: скриншот

В общем, список выглядит так:

  • iPhone 15;
  • iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 15 Pro;
  • Galaxy A15 4G;
  • Galaxy A15 5G;
  • Galaxy A35 5G;
  • Galaxy A65;
  • iPhone 14;
  • Redmi 13C 4G;
  • Galaxy S24.

В десятке лидеров Apple занимает четыре места, Samsung — пять, а Xiaomi — одно. Эта линейка не претерпела значительных изменений с предыдущего года, что свидетельствует о достаточно стабильных потребительских предпочтениях.

Одной из очевидных тенденций является рост интереса к смартфонам высокого класса, о чем свидетельствует меньший разрыв между базовой моделью iPhone и моделью Pro. Новейшие iPhone стали более доступными для широкого круга покупателей, особенно на развивающихся рынках благодаря маркетингу Apple, а также обменным сделкам.

Samsung Galaxy S24 также добился хороших результатов благодаря сосредоточенности на функциях GenAI, которые понравились пользователям. Благодаря своей популярности на рынках, серия Galaxy A, известная своей доступной ценой и продолжительной поддержкой программного обеспечения, заняла четыре места в рейтинге.

По сравнению с предыдущей моделью Redmi 12C, Xiaomi Redmi 13C остался в списке из-за низкой цены и лучших характеристик.

Благодаря высокому спросу и новым функциям, линейка iPhone 15 возглавила мировой рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Samsung Galaxy S24 и Galaxy A показали хорошие результаты, что способствовало репутации бренда и ассортимента продукции компании.

Напомним, за последние несколько лет складывающиеся смартфоны превратились в новую категорию премиальных устройств. Они часто предлагают высокотехнологичное оборудование с гибким дисплеем для каждого отдельного формфактора. От дизайна до гибкости камеры телефоны-раскладушки уже превосходят iPhone от Apple.

Также мы писали, что в 2024 году на рынке Украины можно найти много привлекательных недорогих смартфонов с хорошими характеристиками. Эти устройства можно использовать для повседневных дел, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже играть в игры.

iPhone рейтинг смартфон Xiaomi Samsung

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:04 Трамп назначил Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома

09:01 Удар по Запорожью – правоохранители показали последствия атаки

08:59 Пингвин преодолел 3500 км и приплыл в Австралию

08:51 Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:36 Выборы в США — кого обвиняют в поражении союзники Харрис

08:30 Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге

08:29 В Киеве водители получили ранения во время ракетной атаки

08:28 Путин назвал условия для улучшения отношений с США, — ISW

08:13 Разрушены дома, школа и предприятие — ночной удар по Одессе

09:04 Трамп назначил Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома

09:01 Удар по Запорожью – правоохранители показали последствия атаки

08:59 Пингвин преодолел 3500 км и приплыл в Австралию

08:51 Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:36 Выборы в США — кого обвиняют в поражении союзники Харрис

08:30 Что делать украинцам, если ТЦК исключил из учета только на бумаге

08:29 В Киеве водители получили ранения во время ракетной атаки

08:28 Путин назвал условия для улучшения отношений с США, — ISW

08:13 Разрушены дома, школа и предприятие — ночной удар по Одессе

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд