Самые популярные смартфоны в 2024 году — рейтинг возглавили iPhone и Samsung

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Согласно данным Counterpoint Research, iPhone 15 от Apple являлся самым популярным смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. В течение третьего квартала продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Samsung Galaxy S24 остается в десятке самых популярных третий квартал подряд. Это первый случай с 2018 года, когда модель Galaxy S попала в рейтинг. В третьем квартале 2024 года лучшие 10 моделей составляли 19% всех проданных смартфонов в мире.

Самые популярные смартфоны в мире за третий квартал 2024 года. Фото: скриншот

В общем, список выглядит так:

iPhone 15;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 15 Pro;

Galaxy A15 4G;

Galaxy A15 5G;

Galaxy A35 5G;

Galaxy A65;

iPhone 14;

Redmi 13C 4G;

Galaxy S24.

В десятке лидеров Apple занимает четыре места, Samsung — пять, а Xiaomi — одно. Эта линейка не претерпела значительных изменений с предыдущего года, что свидетельствует о достаточно стабильных потребительских предпочтениях.

Одной из очевидных тенденций является рост интереса к смартфонам высокого класса, о чем свидетельствует меньший разрыв между базовой моделью iPhone и моделью Pro. Новейшие iPhone стали более доступными для широкого круга покупателей, особенно на развивающихся рынках благодаря маркетингу Apple, а также обменным сделкам.

Samsung Galaxy S24 также добился хороших результатов благодаря сосредоточенности на функциях GenAI, которые понравились пользователям. Благодаря своей популярности на рынках, серия Galaxy A, известная своей доступной ценой и продолжительной поддержкой программного обеспечения, заняла четыре места в рейтинге.

По сравнению с предыдущей моделью Redmi 12C, Xiaomi Redmi 13C остался в списке из-за низкой цены и лучших характеристик.

Благодаря высокому спросу и новым функциям, линейка iPhone 15 возглавила мировой рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Samsung Galaxy S24 и Galaxy A показали хорошие результаты, что способствовало репутации бренда и ассортимента продукции компании.

Напомним, за последние несколько лет складывающиеся смартфоны превратились в новую категорию премиальных устройств. Они часто предлагают высокотехнологичное оборудование с гибким дисплеем для каждого отдельного формфактора. От дизайна до гибкости камеры телефоны-раскладушки уже превосходят iPhone от Apple.

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