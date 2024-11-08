Самые популярные смартфоны в 2024 году — рейтинг возглавили iPhone и Samsung

Названы самые популярные смартфоны в 2024 году — список
Согласно данным Counterpoint Research, iPhone 15 от Apple являлся самым популярным смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. В течение третьего квартала продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.
Об этом сообщает Gizmochina.
Какие смартфоны самые популярные в мире
Samsung Galaxy S24 остается в десятке самых популярных третий квартал подряд. Это первый случай с 2018 года, когда модель Galaxy S попала в рейтинг. В третьем квартале 2024 года лучшие 10 моделей составляли 19% всех проданных смартфонов в мире.
В общем, список выглядит так:
- iPhone 15;
- iPhone 15 Pro Max;
- iPhone 15 Pro;
- Galaxy A15 4G;
- Galaxy A15 5G;
- Galaxy A35 5G;
- Galaxy A65;
- iPhone 14;
- Redmi 13C 4G;
- Galaxy S24.
В десятке лидеров Apple занимает четыре места, Samsung — пять, а Xiaomi — одно. Эта линейка не претерпела значительных изменений с предыдущего года, что свидетельствует о достаточно стабильных потребительских предпочтениях.
Одной из очевидных тенденций является рост интереса к смартфонам высокого класса, о чем свидетельствует меньший разрыв между базовой моделью iPhone и моделью Pro. Новейшие iPhone стали более доступными для широкого круга покупателей, особенно на развивающихся рынках благодаря маркетингу Apple, а также обменным сделкам.
Samsung Galaxy S24 также добился хороших результатов благодаря сосредоточенности на функциях GenAI, которые понравились пользователям. Благодаря своей популярности на рынках, серия Galaxy A, известная своей доступной ценой и продолжительной поддержкой программного обеспечения, заняла четыре места в рейтинге.
По сравнению с предыдущей моделью Redmi 12C, Xiaomi Redmi 13C остался в списке из-за низкой цены и лучших характеристик.
Благодаря высокому спросу и новым функциям, линейка iPhone 15 возглавила мировой рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Samsung Galaxy S24 и Galaxy A показали хорошие результаты, что способствовало репутации бренда и ассортимента продукции компании.
Напомним, за последние несколько лет складывающиеся смартфоны превратились в новую категорию премиальных устройств. Они часто предлагают высокотехнологичное оборудование с гибким дисплеем для каждого отдельного формфактора. От дизайна до гибкости камеры телефоны-раскладушки уже превосходят iPhone от Apple.
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