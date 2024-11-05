Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Найкращі iPhone у 2024 році — яку модель обрати arrow

Найкращі iPhone у 2024 році — яку модель обрати

5 листопада 2024 10:23
Володимир Мололкін - редактор
Найкращі моделі iPhone у 2024 році та ціни на них
Смартфони від Apple. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Час анонсів та презентацій Apple цього року вже минув. Зараз виникає найкраща можливість роздумувати над придбанням нового iPhone.

Про найкращі iPhone у 2024 році розповіло видання Tom's Guide.

Читайте також:

Які моделі iPhone є найкращими у 2024 році

Першою чергою видання виділяє саме топовий iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple
Флагманський iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Модель має найефективніший чіп серії A та переміг в усіх тестах камери серед конкурентів. Вони рекомендують обрати саме цей смартфон, якщо вам потрібен найкращий iPhone.

Ціни на iPhone 16 Pro Max в Україні починаються від 56 368 грн за версію 256 Гб.

iPhone 16 варто обрати тим, хто хоче отримати повну продуктивність від пристрою без великих витрат.

iPhone 16 является базовой моделью в новой линейке
Базовий iPhone 16 нової лінійки смартфонів Apple. Фото: ek.ua

Модель є надійним оновленням у серії. Більшість функцій, які зазвичай асоціюються з iPhone серії Pro, знайшли свій шлях до iPhone 16. Він містить нову кнопку Camera Control, Action Button, а також підтримує функції Apple Intelligence.

Ціни на iPhone 16 в Україні починаються від 35 480 грн за версію 128 Гб.

iPhone 15 Plus підійде тим, хто не цікавиться функціями штучного інтелекту, але потребує великий екран за менший бюджет.

iPhone 15 Plus выделяется своей автономностью
iPhone 15 Plus виділяється часом автономної роботи. Фото: ek.ua

З виходом нової лінійки смартфонів Apple знизила ціни на старіші моделі. iPhone 15 Plus виділяється серед них завдяки тривалому ресурсу батареї. Попри те, що телефону вже понад рік, він все ще тримається у рейтингах найкращого часу автономності, демонструючи результат у 14 годин і 14 хвилин.

Ціни на iPhone 15 Plus в Україні починаються від 33 799 грн за версію 128 Гб.

iPhone SE 2022 стане ідеальним для тих, хто хоче спробувати екосистему Apple, але не хоче витрачати багато грошей.

iPhone SE 2022 является самым бюджетным смартфоном Apple
iPhone SE 2022 є найбюджетнішим смартфоном Apple. Фото: ek.ua

У поточній лінійці iPhone ця модель є найбюджетнішим варіантом. iPhone SE досі залишається потужним пристроєм, попри те, що камера вже починає показувати свій вік порівняно зі смартфонами, які виходили торік.

Процесор A15 Bionic у смартфоні може виконувати більшість завдань, які перед ним ставляться, і все це в компактному корпусі. Когось невеликий 4,7-дюймовий РК-дисплей може розчарувати через низьку роздільну здатність за сучасними стандартами.

Ціни на iPhone SE 2022 в Україні починаються від 13 900 грн за версію 64 Гб.

Нагадаємо, Apple планує значне оновлення iPhone SE. Нова модель має з'явитися на ринку на початку 2025 року, а її ціна буде лише трохи вищою за вартість поточної версії.

Також ми писали, що Apple випустила нову лінійку iPhone 16 та 16 Pro. Але існують щонайменше три причини, чому варто почекати рік, поки з’явиться iPhone 17 Air.

iPhone iPhone 16 Pro рейтинг Apple ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:13 Колишній банкір Януковича заробив сотні мільйонів під час війни

11:12 Підготовка до зими — що треба купити українцям вже зараз

11:11 Одеський художній музей під обстрілом — річниця атаки

10:57 Нардепка назвала випадки, коли людей не штрафуватимуть за дрова

10:52 Сікорський зробив нову заяву щодо збиття ракет РФ над Україною

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:42 Росія атакувала у Запоріжжі об'єкт інфраструктури

10:37 Колишній військовий наводив російські ракети на Одесу — що відомо

10:26 Виплати в ЗСУ — яке мінімальне грошове забезпечення в листопаді

Новина з фото

10:23 Найкращі iPhone у 2024 році — яку модель обрати

10:21 Українці скаржаться на хибну геолокацію та час у смартфоні

11:13 Колишній банкір Януковича заробив сотні мільйонів під час війни

11:12 Підготовка до зими — що треба купити українцям вже зараз

11:11 Одеський художній музей під обстрілом — річниця атаки

10:57 Нардепка назвала випадки, коли людей не штрафуватимуть за дрова

10:52 Сікорський зробив нову заяву щодо збиття ракет РФ над Україною

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

10:42 Росія атакувала у Запоріжжі об'єкт інфраструктури

10:37 Колишній військовий наводив російські ракети на Одесу — що відомо

10:26 Виплати в ЗСУ — яке мінімальне грошове забезпечення в листопаді

Новина з фото

10:23 Найкращі iPhone у 2024 році — яку модель обрати

10:21 Українці скаржаться на хибну геолокацію та час у смартфоні

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі