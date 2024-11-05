Найкращі моделі iPhone у 2024 році та ціни на них

Смартфони від Apple. Фото: Unsplash

Час анонсів та презентацій Apple цього року вже минув. Зараз виникає найкраща можливість роздумувати над придбанням нового iPhone.

Про найкращі iPhone у 2024 році розповіло видання Tom's Guide.

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Першою чергою видання виділяє саме топовий iPhone 16 Pro Max.

Флагманський iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Модель має найефективніший чіп серії A та переміг в усіх тестах камери серед конкурентів. Вони рекомендують обрати саме цей смартфон, якщо вам потрібен найкращий iPhone.

Ціни на iPhone 16 Pro Max в Україні починаються від 56 368 грн за версію 256 Гб.

iPhone 16 варто обрати тим, хто хоче отримати повну продуктивність від пристрою без великих витрат.

Базовий iPhone 16 нової лінійки смартфонів Apple. Фото: ek.ua

Модель є надійним оновленням у серії. Більшість функцій, які зазвичай асоціюються з iPhone серії Pro, знайшли свій шлях до iPhone 16. Він містить нову кнопку Camera Control, Action Button, а також підтримує функції Apple Intelligence.

Ціни на iPhone 16 в Україні починаються від 35 480 грн за версію 128 Гб.

iPhone 15 Plus підійде тим, хто не цікавиться функціями штучного інтелекту, але потребує великий екран за менший бюджет.

iPhone 15 Plus виділяється часом автономної роботи. Фото: ek.ua

З виходом нової лінійки смартфонів Apple знизила ціни на старіші моделі. iPhone 15 Plus виділяється серед них завдяки тривалому ресурсу батареї. Попри те, що телефону вже понад рік, він все ще тримається у рейтингах найкращого часу автономності, демонструючи результат у 14 годин і 14 хвилин.

Ціни на iPhone 15 Plus в Україні починаються від 33 799 грн за версію 128 Гб.

iPhone SE 2022 стане ідеальним для тих, хто хоче спробувати екосистему Apple, але не хоче витрачати багато грошей.

iPhone SE 2022 є найбюджетнішим смартфоном Apple. Фото: ek.ua

У поточній лінійці iPhone ця модель є найбюджетнішим варіантом. iPhone SE досі залишається потужним пристроєм, попри те, що камера вже починає показувати свій вік порівняно зі смартфонами, які виходили торік.

Процесор A15 Bionic у смартфоні може виконувати більшість завдань, які перед ним ставляться, і все це в компактному корпусі. Когось невеликий 4,7-дюймовий РК-дисплей може розчарувати через низьку роздільну здатність за сучасними стандартами.

Ціни на iPhone SE 2022 в Україні починаються від 13 900 грн за версію 64 Гб.

Нагадаємо, Apple планує значне оновлення iPhone SE. Нова модель має з'явитися на ринку на початку 2025 року, а її ціна буде лише трохи вищою за вартість поточної версії.

Також ми писали, що Apple випустила нову лінійку iPhone 16 та 16 Pro. Але існують щонайменше три причини, чому варто почекати рік, поки з’явиться iPhone 17 Air.