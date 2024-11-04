На новому Mac mini можна буде пограти — чи вийде Apple на ринок ігрових консолей

Mac mini має достатньо потужностей, щоб конкурувати з ігровими консолями. Фото: Apple

Попри весь свій успіх, Apple ніколи не заходила на великий ринок ігор — принаймні, це стосується комп’ютерних або консольних ігор. Але тепер у компанії з'явився шанс.

Про це повідомив кореспондент Bloomberg Марк Гурман.

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Щойно Apple випустила новий Mac mini з чіпами M4 і M4 Pro, компанія отримала пристрій, який може стати респектабельною ігровою машиною. Воно може стати початком для нового поштовху в цій галузі завдяки невеликому розміру і величезній потужності процесора, а також можливості легко під'єднати його до телевізора в вітальні.

За 599 доларів (приблизно 24 700 грн) Mac mini має 10-ядерний графічний движок і центральний процесор. Це ставить його на рівні вартості разом з PlayStation 5 або Xbox Series X. Найдорожчі моделі Mac Pro та Mac Studio останніх років коштують більше, ніж версія M4 Pro за 1399 доларів.

Серед інших інструментів для ігор, у Mac mini наявна підтримка трасування променів, а базова версія пристрою містить 16 Гб оперативної пам'яті.

Також Гурман заявив, що коли Apple випустить новий Mac Pro у наступному році, який отримає 32-ядерний процесор та 80 ядер графіки, то ринок побачить найпотужнішу комп'ютерну систему, яку коли-небудь мали користувачі.

Таким чином, Apple знаходиться в хорошому стані з апаратного погляду. Що стосується програмного забезпечення, компанія нещодавно оновила свою програму для обробки графіки Metal. Це майже ідеальна система, якщо поєднати її з іншими графічними технологіями macOS, добре збалансованим App Store, новим програмним забезпеченням для перенесення ігор і підтримкою контролерів сторонніх виробників.

Найбільшою проблемою для Apple досі залишається нестача ігор. Компанія вже встигла досягти певних успіхів у цьому напрямку, перенісши Death Stranding та Cyberpunk 2077 в ігрову бібліотеку Mac. Але вона досі суттєво відстає від Sony та Microsoft.

Як Apple, так і споживачі сподіваються, що новітнього апаратного забезпечення буде достатньо, щоб змусити розробників ігор серйозно задуматися над тим, щоб переносити якомога більше проєктів на Mac.

Нагадаємо, Apple випустила новий iPad Mini з чипом A17 Pro. Відмінність від попередника — надзвичайна потужність. Новинка з'явилася у продажу 23 жовтня цього року та коштує 499 доларів.

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