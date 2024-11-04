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Новый Mac mini — сможет ли Apple выйти на рынок игровых консолей

4 ноября 2024 13:01
Владимир Мололкин - редактор
На новом Mac mini можно будет поиграть — выйдет ли Apple на рынок игровых консолей
Mac mini имеет достаточно мощностей, чтобы конкурировать с игровыми консолями. Фото: Apple
Владимир Мололкин - редактор

Несмотря на весь свой успех, Apple никогда не заходила на большой рынок игр — по крайней мере, это касается компьютерных или консольных игр. Но теперь у компании появился шанс.

Об этом сообщил корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

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Как только Apple выпустила новый Mac mini с чипами M4 и M4 Pro, компания получила устройство, которое может стать респектабельной игровой машиной. Оно может стать началом нового толчка в этой области благодаря небольшому размеру и огромной мощности процессора, а также возможности легко подключить его к телевизору в гостиной.

За 599 долларов (примерно 24 700 грн) Mac mini имеет 10-ядерный графический движок и центральный процессор. Это ставит его на уровне стоимости вместе с PlayStation 5 или Xbox Series X. Самые дорогие модели Mac Pro и Mac Studio последних лет стоят больше, чем версия M4 Pro за 1399 долларов.

Среди других инструментов для игр Mac mini имеет поддержку трассировки лучей, а базовая версия устройства содержит 16 Гб оперативной памяти.

Также Гурман заявил, что когда Apple выпустит новый Mac Pro в следующем году, который получит 32-ядерный процессор и 80 ядер графики, рынок увидит самую мощную компьютерную систему, которую когда-либо имели пользователи.

Таким образом, Apple находится в хорошем состоянии с аппаратной точки зрения. Что касается программного обеспечения, компания недавно обновила свою программу по обработке графики Metal. Это почти идеальная система, если совместить ее с другими графическими технологиями macOS, хорошо сбалансированным App Store, новым программным обеспечением для переноса игр и поддержкой контроллеров сторонних производителей.

Наибольшей проблемой для Apple до сих пор остается нехватка игр. Компания уже успела добиться определенных успехов в этом направлении, перенеся Death Stranding и Cyberpunk 2077 в игровую библиотеку Mac. Но она по-прежнему существенно отстает от Sony и Microsoft.

Как Apple, так и потребители надеются, что нового аппаратного обеспечения будет достаточно, чтобы заставить разработчиков игр серьезно задуматься над тем, чтобы переносить как можно больше проектов на Mac.

Напомним, Apple выпустила новый iPad Mini с чипом A17 Pro. Отличие от предшественника – чрезвычайная мощность. Новинка появилась в продаже 23 октября этого года и стоит 499 долларов.

Также мы писали, что близится значительное обновление iPhone SE от Apple. Новая модель будет стоить лишь чуть больше, чем предыдущая версия, а ожидается смартфон на рынке в начале 2025 года.

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